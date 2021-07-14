افتتاح «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» في الربع الرابع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ميرال»، المطور للوجهات في أبوظبي أن افتتاح مشروع الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» سيكون خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث استُكملت أعماله الإنشائية بنسبة 96%. ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «ميرال» و«هيلتون» لتقديم خيارات إقامة فندقية عالمية المستوى على جزيرة ياس بأبوظبي.

ويتكون «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» من 156 وحدة سكنية بخدمات فندقية تتنوع بين خيارات الاستوديو والغرفة والغرفتين والثلاث غرف، والتي تم تجهيزها جميعًا بمطابخ ويتم حاليًا تثبيت قطع الأثاث في أماكنها. كما يضم المشروع مرافق خدمية وترفيهية من بينها صالة ألعاب رياضية ومسبح وغيرها من وسائل الراحة الخاصة بالضيوف. كما يجري العمل على إضاءة الواجهة التي تستكمل الشكل العام الخارجي.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: تعد شراكتنا مع هيلتون جزءًا من استراتيجيتنا لتعزيز خيارات الضيافة على جزيرة ياس لكل من زوارنا المحليين والدوليين. ويأتي إعلاننا عن قرب الانتهاء من هذا المشروع ليؤكد على نجاح رؤية «ميرال» الهادفة إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» في وقت لاحق من هذا العام.

ويبلغ إجمالي استثمارات «ميرال» في هذا المشروع 200 مليون درهم، وينتظر عند افتتاحه أن يلبي تطلعات زوار الأعمال والعائلات والمجموعات الأكبر حجمًا، حيث يقدم لهم المزيد من خيارات الضيافة المقترنة بميزة المساحات الأكبر وخدمات الغرف الفندقية.

وقال، ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس: يعد افتتاحنا المرتقب لمشروع الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» علامة فارقة أخرى في مسيرة شراكتنا مع «ميرال». وأثمر تعاون «ميرال» و«هيلتون» عن تقديم علامتين تجاريتين جديدتين إلى أبوظبي هذا العام؛ وهما «دبل تري باي هيلتون» و«كيوريو – كوليكشن باي هيلتون» المقرر أن تتولى مهمة إدارة فندق «وارنر براذرز أبوظبي»، أول فندق في العالم يحمل اسم «وارنر براذرز». وفي إطار جهود الطرفين لتوسيع شراكتهما، تم اختيار «هيلتون» من طرف شركة «ميرال» لإدارة فندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» من فئة الخمس نجوم، والذي تم افتتاحه للضيوف في فبراير الماضي.

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