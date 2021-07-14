أرامكس و«دي بي شنكر» توقّعان مذكرة تفاهم لتسريع تحقيق أهداف التوسع في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، وشركة «دي بي شنكر» الألمانية لإدارة سلسلة التوريد والحلول اللوجستية، توقيعهما مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز فرص التعاون وتوحيد الجهود في حلول سلسلة التوريد وخدمات الشحن عبر العديد من القطاعات الحيوية من وإلى إمارة أبوظبي وعموم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبالاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها «دي بي شنكر» في حلول وخدمات الشحن المتخصصة عبر العديد من القطاعات المهمة، ستسعى أرامكس من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدراتها وإمكانياتها وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر، صناعات الطيران والدفاع والبنية التحتية والرعاية الصحية. في المقابل، ستتمكن «دي بي شنكر» عبر التعاون مع أرامكس والاستفادة من مكانة علامتها التجارية القوية وموقعها الريادي وخبراتها العميقة في المنطقة، من توسيع حضورها في إمارة أبوظبي التي أصبحت اليوم مركزاً تجارياً ولوجستياً استراتيجياً ومتنامي الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: الشراكة الاستراتيجية مهمة لما ستقدمه من فرص وإمكانات كبيرة ستساعدنا على تحقيق قيمة إضافية لعملائنا وتمكّننا من بلوغ أهدافنا التجارية وتطلعاتنا على صعيد تنويع محفظة أعمالنا. وقد ركّزنا خلال السنوات الماضية بشكل استراتيجي على تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال خدمات الشحن عبر تكثيف استثماراتنا في التقنيات الحديثة والتوسع في عملياتنا الميدانية لتنمية قدراتنا وزيادة حصتنا في أسواقنا الرئيسية، وتنويع قاعدة عملائنا عبر الدخول في قطاعات جديدة وواعدة. وعبر توحيد جهودنا مع دي بي شنكر، شركة الخدمات اللوجستية العالمية التي تتكامل أعمالها بشكل مثالي مع طبيعة عملنا في المنطقة، سنعمل على تسريع تحقيق أهدافنا في قطاع خدمات الشحن. ومن خلال هذا التحالف، ستتمكن أرامكس من ترسيخ مكانتها في إمارة أبوظبي وأهم الأسواق الرئيسية باعتبارها إحدى أبرز الشركات وأكثرها تنافسية في خدمات الشحن البحري والجوي. وبينما نعمل على استكمال اتفاقية الشراكة، سنحرص على إطلاع السوق بأهم المستجدات والتطورات بشأن الاتفاقية النهائية في الوقت المناسب. ونيابة عن فريق أرامكس، أتطلع قُدماً إلى بدء العمل مع فريق دي بي شنكر.

وقال كريستوفر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي شنكر» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك جيداً حجم الفرص الهائلة التي تتيحها إمارة أبوظبي بشكل خاص، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً. ونعتبر شراكتنا مع أرامكس خياراً طبيعياً بالنسبة لنا لما تمتلكه الشركة من سجل متميز وخبرات عميقة وشبكة واسعة على مستوى المنطقة. وأنا على ثقة بأننا سنتمكّن معاً من تعزيز بصمتنا في إمارة أبوظبي والمنطقة بصورة أشمل. ونحن متحمسون للبدء بخطة التوسع ونتطلع قُدماً إلى تحقيق الكثير من المكاسب المشتركة وتوسيع نطاق عملياتنا في المنطقة لخدمة عملائنا الرئيسيين الحاليين والمستقبليين بصورة أشمل وأكثر تكاملاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز