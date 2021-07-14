شراكة بين «جريفيث» و«افكو» لابتكار حلول غذائية ذكية ومبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جريفيث للمواد الغذائية وافكو عن إطلاق جريفكو، وهو مشروع شراكة استراتيجية مصمم خصيصًا لبناء وحماية العلامات التجارية للعملاء في دول الخليج العربي (مجلس التعاون الخليجي) ومنطقة المشرق ومصر وباكستان.

ويأتي جريفكو حصادًا لشراكة استراتيجية بين الشركتين قائمة على غرض خاص وأكثر من 100 عام من الثقافة العائلية القوية. فهو وجمع بين الامتداد العالمي لجريفيث للمواد الغذائية وخبرتها المبتكرة وبين الإمكانات الأساسية لتراث افكو العميق والبنية الأساسية القوية في المنطقة.

وتضم جريفيث للمواد الغذائية أخصائيين عالميين في تطوير المنتجات وتعرف بجودة مكوناتها الغذائية لمساعدة شركائها على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملاء الغذاء التي يزيد تعقيداها والطلب عليها بشكل كبير. بخبرة عالمية أكثر من 100 عام مليئة بالبحث والابتكار، تلتزم جريفيث للمواد الغذائية بإنتاج منتجات أفضل لشركائها لمساعدتهم في إرضاء الأذواق المختلفة في جميع بقاع الأرض في ظل عالم متغيّر يصبو دائمًا إلى المزيد.

على الجانب الآخر، تأتي افكو بما تضمه من تجمع دولي قائم في الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على تصنيع وتسويق مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية المدمجة جيدًا المنتشرة في الأسواق ومشتقاتها والمواد الوسيطة وخدماتها. وقد أثبتت افكو مكانتها بصفتها إحدى الشركات الرائدة وإحدى المجموعات الأكثر تنوعًا في الشرق الأوسط بما حققته من أثر عالمي واسع وجمع أكثر من 80 علامة تجارية.

تستهدف جريفكو الطلب المتغير والمتزايد في منطقة الشرق الأوسط من خلال حلول مكونات غذائية عصرية للمؤسسات الغذائية والمطاعم ومطاعم الطعام السريع ومعالجي المواد الغذائية وغيرهم.

وقال ديرين كنوار، رئيس جريفيث للمواد الغذائية وعضوها المنتدب، على إطلاق جريفيكو: «نفخر بتقديم جريفكو إلى الشرق الأوسط، تأتي هذه الشراكة في وقت يبحث فيه العملاء عن منتجات وخدمات عالمية تمنحهم الأفضلية في هذا السوق سريع التطور. أثق ثقة تامة أن النموذج الفريد لجريفكو والذي يجمع بيع قدرات شركتين من كبريات الشركات، لن يساعد فقط على توفير منتجات مبتكرة لعملائنا، بل سيعمل على تقديم هذه الخدمات خلال وقت استجابة أسرع في ضوء الموارد الموطنّة التي تم تمكينها في المنطقة».

وصرّح اندري دريبني، المدير التنفيذي لخدمات الطهي في افكو بأنه «يُمثل مشروع جريفكو المشترك شراكة كبيرة وتعاون بارز بين شركتين رائدتين عالميًّا. وسوف ينتج عن هذه الشراكة منتجات وخدمات وحلول غير مسبوقة مستسقاة من الخبرة المبتكرة التي تتمتع بها كل من افكو وجريفيث للمواد الغذائية. نسعد كثيرًا بتحويل هذه الشراكة إلى عمليات ونتمنى كل النجاح لفريق عمل جريفكو في تأسيس الشركة الأولى في المنطقة.

لقد حققت خبرة جريفكو العالمية وتواجدها الإقليمي مزيجًا قويًّا لتقديم حلول غذائية ناجحة عن طريق زيادة حقوق العملاء على الصعيدين الدولي والمحلي وتجارب الطهي وخبرة موسعة في البحوث والتطوير. تبذل جريفكو جهودًا موسعة لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي وتعزيز فرص النمو التجاري للعملاء الدوليين والإقليميين.

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