«بلو أوشن» تتوسع في المنطقة بعد حصولها على ترخيص من «بلاك آند ديكر» الأمريكية

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد مجموعة «بلو أوشن جلوبال» العالمية ومقرها دبي للتوسع في المنطقة بعد حصولها على ترخيص صناعة منتجات شركة «شركة ستانلي بلاك آند ديكر» صاحبة علامة «بلاك آند ديكر» الأمريكية، حيث خصصت الشركة مبلغ 100 مليون درهم كاستثمارات مبدئية على أن يبدأ التصنيع في عام 2023، وستتخصص الشركة في إنتاج أواني الطهي غير اللاصقة.

وقال شهزاد أحمد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن جلوبال»: «على مدى السنوات الثماني الماضية منذ أن بدأنا أعمالنا، قمنا بتوزيع المنتجات المملوكة والمصنعة من قبل العلامات التجارية العالمية - الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والمنزلية. لقد دخلنا الآن مرحلة جديدة من العلامة التجارية المرخص لها وتوزيعها على المستهلكين من خلال شبكة كبيرة من قنوات البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت التي نعمل معها».

وأكد شهزاد أن قرار التوسع جاء بعد دراسة جيدة للسوق المحلي في دولة الإمارات والسوق الخليجي عامة، ووجدنا أنه مع تنامي السوق العالمي الذي بلغ 19.60 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وينمو بمعدل 4.1% سنوياً ونتوقع أن يصل إلى 28.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فإن هذا شجعنا على المضي قدماً في المجال وخاصة التصنيع ونقل الصناعة إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لا تدخر وسعاً في توفير كافة السلع للصناعة والمصنعين.

وأشار شهزاد إلى أن ترخيص العلامة التجارية بلاك اند ديكر لأدوات الطهي لمجموعة بلو أوشن العالمية سوف يدعم وجود بلاك اند ديكر في المنطقة والاستفادة من شبكة التوزيع الكبيرة لمجموعة بلو أوشن العالمية.

ويمثل هذا اتجاهاً جديداً وفصلاً جديداً تماماً لمجموعة بلو أوشن العالمية، أحد الموزعين الرئيسيين للأجهزة المنزلية الصغيرة ومنتجات الاتصالات والإلكترونيات ومنتجات الحياة اليومية. هذا يمثل دخول الشركة في مجال أواني الطهي.

«لقد كانت بلاك اند ديكر اسماً مألوفاً في جميع أنحاء العالم، ولعقود، كانت جزءاً من حياتنا اليومية. مع أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (3.67 مليارات درهم) من المبيعات السنوية في جميع أنحاء العالم، عززت بلاك اند ديكر مكانتها في تصنيع الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي في العالم في السنوات الأخيرة»، و«قريباً سيرى المستهلكون في الشرق الأوسط مجموعة كبيرة من أواني طهي بلاك اند ديكر يتم تقديمها لهم، مثل وعاء القلي والوعاء المقاوم للحرارة، وطقم أواني الطهي، وكادي، و(وكبان) بأحجام مختلفة وغيرها الكثير. كل هذا سيكون متاحاً بسعر مناسب».

وقال: «نحن في مجموعة بلو أوشن العالمية متحمسون جداً لإضافة مجموعة أواني الطهي التي ستساعدنا على تنويع أعمالنا ومساعدة المستهلكين بمنتجات ذات جودة أفضل وبسعر مناسب».

وقال بارميش فينكاتيسواران، المدير العام لمكتب بلاك اند ديكر الشرق الأوسط: «تساعدنا الشبكة المتنامية لمجموعة بلو أوشن العالمية على زيادة حصتنا في السوق في جميع قطاعات الأجهزة الرئيسية، وعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا، فإن الأعمال تنمو باستمرار بما يرضينا»،

ومجموعة بلو اوشن العالمية هي مجموعة أعمال متنوعة مقرها دبي تحوذ على سوق متعدد القنوات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وأستراليا ونيوزيلندا وهي متخصصة في توزيع وتسويق الأجهزة المنزلية الصغيرة وإلكترونيات الاتصالات وملحقات الحياة اليومية من خلال أعمالها في القطاعات، أي البيع بالتجزئة والإنترنت والتوزيع بين الشركات.

ومنذ إنشائها، شهدت المجموعة نمواً عاماً بعد عام. تقوم المجموعة بتوزيع المنتجات والترويج لها في أكثر من 40 دولة. يدير المجموعة فريق محترف، يتمتع بخبرة إقليمية واسعة، وتتشارك الشركة مع بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم والتي تتيح لها تقديم مجموعة واسعة من مجال المنتجات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز