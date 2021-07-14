سيركو الشرق الأوسط تطلق برنامجها الثاني للخريجين لتطوير المواهب المحلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة، إطلاق برنامج الخريجين لعام 2021 بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في العام الماضي. وسيقدم البرنامج السنوي الحائز على جوائز في دورته الثانية في الإمارات، دورة تدريبية لمدة عامين لثلاثة خريجين مُختارين وشغوفين بمجال الأعمال، وسيوفّر لهم الدعم لتطوير المهارات المطلوبة لبناء قادة المستقبل. ويمكن للراغبين في المشاركة في البرنامج تقديم طلبات التسجيل ابتداءً من اليوم الأربعاء.

ويمثل البرنامج جزءاً من رؤية سيركو لدعم المواهب المحلية الطموحة في المنطقة بهدف توفير قوى عاملة وطنية وتزويدها بالمهارات المناسبة لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وتأهيلها لمواكبة متطلبات المستقبل. ويستقطب البرنامج المواطنين الإماراتيين حديثي التخرج، والذين يحملون شهادة جامعية في مجال إدارة الأعمال أو الهندسة، أو الشغوفين بعالم الأعمال والملتزمين بإحداث تغيير في حياة مواطني المنطقة.

وتلتزم سيركو بخطة توطين قوية وتدعم الحكومات والشركات الكبرى في المنطقة في مجالات الخدمات المدنية والنقل والرعاية الصحية والدفاع والعدل والهجرة. ويُعدّ إطلاق هذا البرنامج خير دليل على التزام الشركة بدعم المواهب المحلية وتأهيلها للترقّي في السلم الوظيفي.

وستتيح الشركة، للخريجين المختارين التعرف على جديد عالم الأعمال، والمساهمة في تقديم خدمات مدنية وحكومية حيوية ومهمة ووضع حلول تنسجم مع رؤى الحكومة من خلال توفير فرصة لإحداث تغيير حقيقي يومي.

وسيتمكن الخريجون من تطوير قدراتهم في إدارة الفرق وبناء العلاقات مع العملاء والتعامل معهم، وإيجاد حلول للمشكلات المعقدة والتواصل بشكل فعّال في بيئة متعددة الجنسية.

كما تمنح الشركة الخريجين فرصة التواصل مع كبار المديرين، الذين سيشرفون على تدريبهم وتوجيههم خلال رحلتهم فيها، وإعدادهم لتحقيق النجاح والتطور ليصبحوا قادة المستقبل في سيركو والإمارات.

وقالت هنا أبو خارمه، مديرة قسم الموارد البشرية ورئيسة برنامج الخريجين لدى سيركو الشرق الأوسط: نتطلع إلى استقطاب المزيد من المواهب الشابة في الإمارات ودعم الدفعة الجديدة من الخريجين الطموحين.

ويشرفنا دوماً تقديم التدريب والدعم والتوجيه الشامل الذي يحتاج إليه الخريجون ليتمكنوا من التطور والترقّي بسرعة في مسيرتهم المهنية. وندعو كل الشغوفين بعالم الأعمال إلى التسجيل في برنامج هذا العام للحصول على فرصة العمل في شركة عالمية ذات نهج مستقبلي لتطوير أنفسهم وبناء مستقبل وطنهم.

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: ندرك جيداً أهمية الاستثمار في قادة المستقبل بما يضمن بداية مثالية لمسيرتهم المهنية، لذا نتطلع إلى استقبال مشتركي هذا العام في سيركو الشرق الأوسط. وانطلاقاً من أولويتنا في العمل على تحقيق أهدافنا الخاصة بالتوطين ودعم المواهب الواعدة في القطاع، نعبر عن سعادتنا بالنجاح الذي حققه هذا البرنامج حتى الآن، ما أتاح لنا إطلاق دورة جديدة منه.

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