بنك أم القيوين الوطني يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك أم القيوين الوطني تعيين عدنان العوضي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك لقيادة الخطط الاستراتيجية الواعدة للبنك والمساهمين، والرامية إلى تعزيز مكانة البنك في قطاعي الشركات والأفراد، والارتقاء بتجربة العملاء والاتجاه نحو الاستثمار بشكل رئيسي في التكنولوجيا والخدمات المصرفية المبتكرة المتطورة.

وتمتد خبرة العوضي إلى أكثر من 25 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية بالدولة، ويتمتع بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة في استراتيجيات الخدمات المصرفية والمالية، وقيادة الخطط الفعّالة للأعمال والعمليات التجارية مع التركيز والسعي المتواصل لتعزيز استراتيجيات الابتكار الرقمي لدفع عجلة الأعمال التجارية نحو الأسواق الناشئة.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: أتطلع إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لبنك أم القيوين الوطني والتي تسهم في دعم وتيرة النمو التي تشهدها أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وترسيخ مكانته البارزة مع مواصلة الالتزام بدعم القطاع المصرفي بالإمارات وتعزيز علاقاتنا بجميع شركائنا، والسعي المتواصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير على جميع الصعد، بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المميزة.

وعدنان حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص التمويل والخدمات المصرفية، ويكمل دراسة ماجستير إدارة الأعمال في كلية لندن للأعمال من المملكة المتحدة.

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