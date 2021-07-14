"الياه سات" تطرح أسهمها للتداول بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، اليوم عن إدراج أسهمها رسمياً وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد اكتمال عملية الطرح الأولي العام لجزء من أسهمها بنجاح. ويجري تداول أسهم الشركة حالياً تحت الرمز YAHSAT.

#مبادلة تعلن عن إدراج شركة الياه سات الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية ومقرها #أبوظبي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. قامت الياه سات بطرح عام أولي لعرض 40% من أسهمها، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 6.7 مليار درهم@Mubadala pic.twitter.com/Fnue4v0mnO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2021

ويشكّل طرح شركة "الياه سات" إنجازاً كبيراً ذو أهمية استراتيجية لمبادلة، إذ يعدّ هذا الاكتتاب الأول لشركة تم إنشائها من قبل شركة مبادلة منذ البداية مما يخلق منصةً جديدةً لإضافة القيمة.

ولاقى الطرح اهتماماً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين من المؤسسات العالمية، مما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات وتمهيد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين الذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين المحليين.

ومع اكتمال طرح شركة "الياه سات" بنجاح، تمكّنت مبادلة من جمع 2.68 مليار درهم إماراتي من خلال بيع 40٪ من أسهم "الياه سات" بسعر 2.75 درهم إماراتي للسهم الواحد، لتصل بذلك القيمة السوقية لمجموعة الياه سات إلى 6.7 مليار درهم إماراتي تقريباً. وتمّت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين بالمشاركة في قصة نمو "الياه سات" وخططها المستقبلية.

كما يعكس هذا الطرح ثقة المستثمرين بسواق أبوظبي المالي، ويسهم في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه مبادلة في تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

وتحتفظ مبادلة بحصة تبلغ حوالي 60٪ من أسهم الشركة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مساعي الشركة لتحقيق مزيد من النمو.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال معالي/ محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي للأوراق المالية": "يسلط إدراج الياه سات الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به سوق أبوظبي للأوراق المالية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي، وذلك من خلال استقطاب الشركات الرائدة في الإمارة للطرح والإدراج في السوق. وتساهم البيئة التنظيمية الخصبة في أبوظبي، وثقافة الابتكار المدعومة من القيادة الرشيدة للإمارة، في زيادة استقطاب المستثمرين العالميين وثقتهم في متانة وجاذبية سوق رأس المال فيها".

وفي هذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، ورئيس مجلس إدارة شركة "الياه سات": "يمثل إدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إنجازاً مهماً ومصدر فخر واعتزاز لمبادلة والياه سات. وباعتباره أول طرح لمبادلة وأحد أنجح الاكتتابات العامة في المنطقة خلال العقد الماضي، يعكس هذا الإنجاز الرئيسي ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في أبوظبي، ويؤكد دورنا الهام في تمكين تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة. كما يعدّ طرح الياه سات دليلاً على الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات محلياً ودولياً على الفرص الواعدة في أبوظبي، وكذلك على الطلب المتزايد على حلول التقنيات الاتصالات المتطورة".

بدوره، قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: "يمثل هذا الإدراج الناجح منعطفاً مهماً ونقلة نوعية في رحلة الياه سات، إذ تدخل الآن حقبة جديدة كشركة مدرجة. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نؤكد بأن أولوياتنا ستبقى ثابتة وسنواصل العمل على تعزيز أدائنا التشغيلي والمالي القوي، للارتقاء بمكانة المجموعة كواحد من أهم مزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في العالم".

وأضاف الهاشمي: "ولدينا استراتيجية مدروسة ومحكمة ستتيح لنا الحفاظ على حضورنا العالمي وتوسيعه، واقتناص فرص النمو المحتملة في المستقبل. وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات ومشاريع البنية التحتية الجديدة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الاتصالات الموثوقة".

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

"نحن سعداء جداً بإدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشكل ذلك دليلاً آخر على نجاح استراتيجيتنا ADX One في إتاحة وصول الشركات إلى رؤوس الأموال اللازمة للنمو وتوفير التنوع القطاعي للإستثمار في السوق . وساهم الإدراج كذلك في تعزيز القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد نجاحه مؤخراً في تخطي عتبة التريليون درهم إماراتي. وسنواصل في الفترة القادمة طرح منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة لزيادة سيولة السوق والإستفادة من فرص التمويل والتي تعززت بشكل كبير منذ إطلاق شركة ’كيو لصناعة السوق‘ في أكتوبر الماضي".

تأسست شركة "الياه سات" في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.

تأسست شركة "الياه سات" في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.

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