برعاية محمد بن راشد.. الإمارات تترأس اجتماع البنك الآسيوي بمشاركة 100 دولة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تترأس الإمارات، الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة أكثر من 100 دولة والذي تقام فعالياته افتراضياً بين 26 و28 أكتوبر المقبل تحت شعار «نستثمر اليوم، لمستقبل مشرق».

وتعد رئاسة واستضافة الإمارات، للحدث، الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ووقعت حكومة الإمارات والبنك، أمس، مذكرة تفاهم بخطة تنفيذ الحدث الذي تستضيفه الإمارات، وتتعاون الدولة مع فرق العمل في البنك بشكل وثيق لتطوير تجربة رقمية تفاعلية رائدة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



الإمارات تترأس اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز