أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية تتجاوز 402 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي، أصوله بالعملات الأجنبية، إلى 402.34 مليار درهم في نهاية مايو، بزيادة على أساس شهري 2.2 %، أو ما يعادل 8.6 مليارات، مقارنة بنحو 393.78 ملياراً نهاية أبريل، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 14%، أو ما يوازي 49.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 353.12 ملياراً في مايو 2020.

وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف الصادرة أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية، تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بقيمة 252.26 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، إلى 108.23 مليارات درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 41.85 مليار درهم.

وارتفعت الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إلى 68.8 مليار درهم نهاية مايو، بزيادة على أساس سنوي بنحو 102.4%، أو ما يعادل 34.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 34 ملياراً في مايو 2020، بينما انخفضت على أساس شهري 28.6%، مقابل 96.4 مليارا في أبريل.

وسجلت ميزانية المصرف المركزي، نحو 478.8 مليار درهم في نهاية مايو، بزيادة على أساس سنوي 8%، أو ما يعادل 35.4 مليار درهم، مقابل 443.4 ملياراً في مايو 2020، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 1.5%، مقابل 471.95 ملياراً في أبريل.

التحويلات المالية

وبلغت قيمة التحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 3.87 تريليونات درهم، في الأشهر الخمسة الأولى. ووصلت التحويلات بين البنوك إلى 2.35 تريليون درهم، أو ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت تحويلات الأفراد 1.52 مليارا.

مقاصة الشيكات

بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها، 436.9 مليار درهم، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بواقع 82.2 ملياراً في يناير، و80.2 ملياراً في فبراير، و95.3 ملياراً في مارس، و89.8 ملياراً في أبريل، و89.3 ملياراً في مايو، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها، لنحو 8.85 ملايين شيك، منها 1.67 مليون في أبريل، و1.8 مليون في مايو.

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