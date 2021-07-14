«مصدر» تطور مشروعي طاقة شمسية في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توسيع أنشطتها في أوزبكستان، من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميغاواط.

ووقع اتفاقيات الاستثمار، سردار أمورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

كما وقع جميل الرمحي، وسوبرجون أرتيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، اتفاقية لشراء الطاقة، وذلك ضمن مراسم أقيمت أمس بالعاصمة طشقند، بحضور شكرات فافايف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وشيرزود كودجاييف نائب وزير الطاقة الأوزبكي، وسعيد القمزي سفير الإمارات لدى أوزبكستان.

وأكد محمد الرمحي أن الاتفاق على تطوير هذين المشروعين الجديدين، يعكس التزام مصدر بالمساهمة في دعم أهداف جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة النظيفة، والحد من آثار تغير المناخ. وأشار إلى أن أوزبكستان تعتبر من الوجهات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسة بالنسبة لـ «مصدر».

شراكة

ستقوم «مصدر» بتطوير وبناء وتشغيل محطتي توليد الطاقة، بقدرة الإنتاجية لكل منهما، 220 ميغاواط، وفق صيغة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروعين، اللذين سيتم تشييدهما في سمرقند وجيزاك، في الربع الأول 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز