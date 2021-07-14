بحث توطيد أواصر العمل والتعاون بين الإمارات والبنك الدولي

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق له.

وذلك في مقر وزارة المالية بدبي. وبحث اللقاء آليات توطيد أواصر العمل والتعاون والتنسيق المشترك والمثمر بين الجانبين. يأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز شبكة علاقات الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد أن لهذه اللقاءات أثرا إيجابيا في تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين، وتساهم في تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمبادرات المشتركة بين البنك الدولي والإمارات.

وقال: تحرص الإمارات على مواصلة العمل مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية خاصة البنك الدولي للتركيز على الأهداف الاستراتيجية لما فيه من خدمة المنطقة ككل، والاستفادة من خبراتهم في رفد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة «كوفيد 19».

مناقشات

ناقش الاجتماع نشاط مكتب البنك الدولي بأبوظبي، وخارطة طريق المركز الإقليمي للتكنولوجيا وعملياته2021 – 2025. كما تم بحث آفاق الاقتصاد في المنطقة . وتم التشديد على أهمية العمل على الإصلاحات اللازمة لمواكبة التغييرات التي تطرأ على العالم.

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