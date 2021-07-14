دبي تقدم مفاجآت مذهلة للمتسوقين بالعيد

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم دبي للزوار والمقيمين فيها مفاجآت مذهلة خلال فترة عيد الأضحى تتضمن فرصاً لربح مبالغ مالية بمئات آلاف الدراهم وفرصاً للإقامة في فنادق خمسة نجوم، حيث ترحب مراكز التسوق والمتاجر الشهيرة في المدينة بالسكان والزوار من خلال الصفقات والعروض الترويجية الكبرى والأنشطة والفعاليات الترفيهية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 4 سبتمبر.

وأعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن حملتي تسوق وفرص متعددة للفوز للمتسوقين في دبي خلال العيد، حيث تستمر العروض الترويجية المتعددة مراكز التسوق في مفاجأة المتسوقين مع حملتي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى». حيث سيحصل المتسوقون على ربح جوائز فورية وإقامة فندقية فاخرة.

وتقدم حملة عيد الأضحى للعملاء فرصتين للفوز عند إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة، يكون المتسوق مؤهلاً للدخول في السحب الرقمي، حيث سيحصل 40 متسوقاً على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم. وسيربح كل فائز 5000 درهم كعيدية. كما سيكون المتسوق مؤهلاً تلقائياً للمشاركة في سحوبات حملة مفاجآت صيف دبي الكبرى، لفرصة ربح سيارة إنفينيتي Q50 في السحوبات الأسبوعية المقامة بتاريخ 16 و23 يوليو.

أما حملة تذوق وتسوق فسيحصل المتسوق عند إنفاق 100 درهم في أي من منافذ الأطعمة والمشروبات في مراكز التسوق المشاركة على قسائم «امسح واربح» من مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري. تشمل الجائزة الفورية إقامة خلال العيد في فنادق 5 نجوم. بالإضافة إلى الإقامة الفندقية سيحصل على فرصة للفوز بعضوية Zomato Pro لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 30 ألف درهم من بنك رأس الخيمة.

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