مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية

المصدر: دبي – عمرو عادل

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم خلال يوليو الحالي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

ووصل إجمالي السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة إلى مليونين و384 ألفاً و865 مقعداً الشهر الحالي. وجاءت الصدارة، رغم استمرار إغلاق العديد من الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط أمام المسافرين الدوليين. واستمر مطار دبي، في الحفاظ على مكانته الدولية حيث ظل في الربع الأول من 2021، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين.

ووفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، نحو 9 ملايين و90 ألفاً و148 مسافراً في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وخطى مطار دبي، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية، إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

وأظهرت مؤسسة «أو إيه جي»، أن مطار أمستردام، جاء في المرتبة الثانية من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال يوليو، بـ 2.3 مليون مقعد، تلاه مطار فرانكفورت الدولي في المرتبة الثالثة، بـ 2.01 مليون مقعد.

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