ضبط 655 مخالفة ضريبية بـ 71.5 مليون في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فرق التفتيش التابعة للهيئة قامت خلال الشهور الثلاثة الماضية بتنفيذ 2226 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية تضمنت 23 حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية بجميع إمارات الدولة أسفرت عن ضبط 655 مخالفة للتشريعات الضريبية، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات الإجمالية بلغت 71.48 مليون درهم.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة إن الفرق المختصة بالهيئة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملاتها التفتيشية بصفة مستمرة لتعزيز الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين من تسرب المنتجات الانتقائية المهربة وغير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة ومكافحة التهرب الضريبي.

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