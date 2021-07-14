«فلاي دبي» تعدّل طلبياتها من «بوينغ»

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

توصلت فلاي دبي، إلى اتفاقية مع شركة «بوينغ» الأمريكية لصناعة الطائرات، سيتم بموجبها تعديل طلبياتها على الطائرات التي تم وضعها عامي 2013 و2017.

وقال متحدث باسم فلاي دبي في إفادة لـ «البيان»، إن الناقلة ستقوم بمراجعة العدد الإجمالي للطائرات التي ستستلمها لتخفض الطلبية بواقع 65 طائرة إلى 172 طائرة، موضحاً أن الناقلة تسلمت طائرتين من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» في يونيو الماضي وستنضم 11 طائرة أخرى إلى الأسطول بحلول نهاية العام الحالي.

وتأتي التغييرات في طلبيات «فلاي دبي» بعد مراجعة خطط أسطولها بما يتماشى مع استراتيجيتها لإعادة بناء قطاع السفر في أعقاب جائحة «كوفيد 19» والديناميكيات المتغيرة لشبكة وجهات الناقلة.

وكانت بيانات الشركة الأمريكية كشفت أن طلبيات فلاي دبي من طائرات «بوينغ 737 ماكس» بلغت 237 طائرة بنهاية مايو 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز