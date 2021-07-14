«بلاكستون» تبحث الاستحواذ على شركة تقنية هندية

المصدر: (دبي - البيان)

عينت «بلاكستون» الأمريكية لإدارة الاستثمارات الخاصة، والمدعومة من جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) 13 بنكاً لترتيب قرض بنحو 1.1 مليار دولار من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في «إمفسايس» الهندية المتخصصة في تقنية المعلومات بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وذكرت الشبكة أنه من المُنتَظَر إتمام صفقة الاستحواذ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأضافت إن «إمفسايس» تشهد نمواً مطرداً مع ارتفاع الإقبال على خدمات الحوسبة في خضم الجائحة. وأفادت بأن من أبرز البنوك الــ 13 «باركليز»، «بي إن بي باريبا»، «سيتي جروب»، و«يو بي إس» موضحة أنه حال إتمام الصفقة فستكون أكبر صفقة استحواذ مشبعة بالديون يشهدها السوق الهندي العام الجاري.

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