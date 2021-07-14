توسعة مصهر الطويلة.. تشغيل قبل الموعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس عن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع توسعة مصهر الشركة في الطويلة في أبوظبي.

وتضيف عملية التوسع 26 خلية اختزال جديدة إلى خط الإنتاج 2 ما يعزز الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

وتضيف «الإمارات للألمنيوم» خلايا اختزال لكل من خطوط الإنتاج الثلاثة في مصهر الطويلة، وبدأت عملية التوسع في خط الإنتاج 1 في أبريل ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل توسعة خط الإنتاج 3 في وقت لاحق من هذا العام.

وسيؤدي التوسع الكامل لـ 66 خلية اختزال جديدة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو 78.000 طن من الألمنيوم سنوياً. وعلى الرغم من التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كوفيد19، تم إنجاز العمل قبل الموعد المحدد، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع حتى الآن 80%.

ويعمل نحو 950 شخصاً في مشروع توسعة مصهر الطويلة بأداء سلامة عالمي المستوى، مع عدم تسجيل إصابات ناجمة عن العمل بعد أكثر من 2.7 مليون ساعة عمل حتى الآن.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «عملنا طوال فترة تفشي جائحة كوفيد19 على مشروع التوسعة، حيث بدأت الآن العمليات التشغيلية وفي الوقت الذي تتزايد حاجة العالم إلى الألمنيوم لإعادة البناء بشكل أفضل، ونتطلع إلى بدء تشغيل المرحلة الثالثة من هذا المشروع في وقت لاحق من هذا العام».

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