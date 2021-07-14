اهتمام عالمي متزايد بمعرض «هوست 2021» في ميلانو

المصدر: دبي - البيان

يتزايد الاهتمام العالمي بمعرض «هوست 2021» الذي سيعقد «حضورياً» في ميلانو في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر. ويحتفل الحدث الذي وصل إلى نسخته الـ 42، بالنهضة الجديدة للضيافة المهنية. وسيتزامن الحدث مع معرض «توتوفود» TUTTOFOOD، للاستفادة من التآزر بين قطاعين مرتبطين مثل الضيافة، والنظام البيئي للأغذية الزراعية.

ويعد Host2021 بأن يكون المكان المناسب للقطاع بأكمله، حيث سيتمكن اللاعبون الرئيسيون من شتى أنحاء العالم من الالتقاء ليس فقط للقيام بأعمال تجارية، ولكن أيضاً للعمل معاً على اتجاهات المستقبل. ويتضح ذلك من خلال الحضور الفعلي لأكثر من 1000 عارض من 40 دولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المشترين البارزين من الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام.

وبالنسبة لمن لا يستطيعون المشاركة ضمن أجنحة المعرض، سيظل بإمكانهم المشاركة في الحدث من خلال منصة mymatching المحدثة، مع جداول الأعمال المفتوحة، والمواعيد المحددة مسبقاً مع العارضين المهتمين، والتي ستنتهي بعقد اجتماعات للدردشة، ودردشة الفيديو من أجل إغلاق الاتفاقيات والمبادرات.

ولن يكون «هوست 2021» فقط الموقع المثالي للاطلاع على أحدث المعدات، ورؤيتها أثناء العمل. حيث ستتوفر الفرصة لتكوين معارف جديدة والالتقاء، وعرض اتجاهات اليوم واتجاهات الغد، والعمل كفريق واحد حول الموضوعات «الساخنة» التي ستوجه إعادة التشغيل.

ومن الاستدامة إلى إنترنت الأشياء، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الدائري، ومن الأمان إلى تطهير البيئات، سيكون التواجد في المعرض سواء أكان «مباشراً» أم «عن بُعد» أفضل طريقة لضمان تكوين صورة كاملة لكيفية مواجهة هذا العالم بأسره من فنادق إلى مطاعم إلى مقاه مطالب الحياة الطبيعية الجديدة.

لإكمال مجموعة الأدوات الأساسية، ستكون هناك قائمة تضم أكثر من 800 حدث وفعالية متنوعة يوجد بها الأسماء الكبيرة في كل قطاع كأبطال. وسيكون الاهتمام بالابتكار بجميع أشكاله هو العنصر البارز في جدول الأعمال المزدحم.

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