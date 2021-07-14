سوق دبي يعاود الصعود و«أبوظبي» يواصل التحليق

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق الأرقام القياسية وتجاوز مستوى 7 آلاف نقطة للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت شريحة واسعة من الأسهم القيادية، فيما صعد سوق دبي مدعوماً بمكاسب أسهم الاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.45 مليار درهم بأبوظبي و 153 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 372 مليون سهم، موزعة بواقع 115 مليون سهم في دبي ونحو 257 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 7570 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.10% ليصل إلى 2760 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 2.18%. وصعد قطاع النقل 0.87%، كما صعد قطاع التأمين 0.04% و«الاتصالات» 1.04%.

وهبط قطاع البنوك 0.14%. وتراجع قطاع العقار 0.38%. كما تراجع الخدمات 0.41%.

وتصدر «شعاع كابيتال» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 32.8 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.25%، وكان «المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.38%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي 0.34% ليغلق عند 7046 نقطة بدعم مكاسب قطاع البنوك 0.13%. وصعد العقار 1.86%. كما صعد الاتصالات 1.26%. وتراجع الاستثمار 0.21%. وتصدر النشاط «الدار العقارية» 413 مليونا . وحقق «القدرة القابضة» أكبر صعود بـ14.86%. وكان «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%.

إفصاحات

● أعلن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري مناقشة النتائج المالية للنصف الأول في اجتماع الأحد 18 يوليو.

● قرر مجلس إدارة شركة «تبريد» قبول استقالة سيباستيان أربولا وفريدريك دوفرينوي عضوي مجلس الإدارة، وتعيين بيار شيرون وآن لور دو شامار، بدلاً منهما.

● أعلن مصرف السلام –البحرين شراء ما يعادل 310000 سهم من أسهم الخزينة بسوق دبي وبورصة البحرين.

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