إعمار العقارية تدرج صكوكاً في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي أمس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن إعمار العقارية، وذلك بحضور أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية، وراشد الشامسي، عضو مجلس إدارة ناسداك دبي وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.

ويأتي الإصدار بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بعائد 3.7% ضمن برنامج شركة إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار مُدرجة حصرياً في ناسداك دبي. واستقطب الإصدار اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 3.3 مليارات دولار. وتم إدراج الإصدار في 6 يوليو، لترتفع قيمة الصكوك المدرجة بأسواق المال بدبي إلى 78.04 مليار دولار، ما يعزز مكانتها أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك عالمياً.

وقال جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: تبقى الإمارات عامة، ودبي بشكل خاص، وجهة بارزة تجتذب مختلف شرائح المستثمرين نظراً لفرص النمو الواعدة التي تتيحها الدولة بفضل إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات الهامة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19. ويعكس نجاح أحدث إصدارلنا للصكوك بشكل جليّ ثقة المستثمرين بمجموعة إعمار وسوق العقارات بدبي.

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