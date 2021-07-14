قطاع التجزئة محرك رئيسي لاقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي في دورتها الرابعة والعشرين للمتسوقين 10 أسابيع من عروض التجزئة، حيث ترحب مراكز التسوق والمتاجر الشهيرة في المدينة بالسكان والزوار من خلال الصفقات والعروض الترويجية الكبرى والأنشطة والفعاليات الترفيهية حتى 4 سبتمبر.

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، تعاونها هذا العام مع الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى إمارة دبي لضمان تنظيم واحدة من أفضل دورات مفاجآت صيف دبي على الإطلاق.

وتساهم مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع قطاع التجزئة في الإمارة، تعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة تستقبل وترحب بالزوار من العائلات والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق ومنافذ البيع المشاركة بإرشادات الصحة والسلامة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعد الموسم الصيفي في دبي وقتاً مميزاً من العام، حيث تقدم المدينة مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة المذهلة من خلال مفاجآت صيف دبي. ويتطلع سكان دبي وزوارها إلى مهرجان التجزئة السنوي الذي يستمر حتى 4 سبتمبر، لما يقدمه من عروض تجزئة رائعة وصفقات حصرية وغيرها الكثير.

وأضاف: تفخر مفاجآت صيف دبي وعلى مدار 24 عاماً بالتعاون مع شركائها من العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، حيث لعب الحدث دوراً كبيراً في دعم هذا القطاع المهم الذي يشكل محركاً اقتصادياً رئيسياً يسهم في نجاح دبي. وتجمع الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التسوق الشهيرة وغيرها لتقديم احتفالية صيفية رائعة يستمتع بها سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم.

طيران الإمارات

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: تواصل دبي ترسيخ مكانتها دبي واحدة من أكثر الوجهات الرائدة أماناً وشعبيةً للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقد أسهم حدث مفاجآت صيف دبي في تحويل أشهر الصيف إلى موسم رائع، ليس للتسوق فحسب، بل أيضاً للاستمتاع بالكثير من التجارب ومختلف المعالم الشهيرة في الإمارة. ومع تنامي الثقة بالسفر جواً، فإننا في طيران الإمارات نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على دبي، ونعمل بالتنسيق مع شركائنا دائرة السياحة والتسويق التجاري على تقديم تجارب آمنة ومريحة للزوار عبر كل نقطة اتصال خلال قضاء عطلاتهم في دبي.

اتصالات

وقال عبد الله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي: «تعتز «اتصالات» بمشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي 2021 وهو الحدث الذي يعزّز من مكانة دبي كوجهة مفضّلة لقضاء عطلة الصيف لدى العائلات.

ويُتاح للسياح والمقيمين الاستمتاع بعروض «اتصالات» التي ترافق فترة المهرجان وتمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وبصفتها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تواصل «اتصالات» دعمها لرؤية إمارة دبي في أن تكون من أفضل وجهات العالم في السياحة والأعمال».

إينوك

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: انطلاقاً من دورنا كشريك استراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ساهمنا بشكل فعّال في أنشطة المؤسسة منذ تأسيسها، ونحن اليوم مستمرون بالمشاركة بمفاجآت صيف دبي وملتزمون دائماً بدعم اقتصاد دبي ودولة الإمارات للارتقاء بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دبي في قطاع السياحة والتجزئة. ويمثّل مهرجان مفاجآت صيف دبي فرصةً كبيرة لنا لتكريم عملائنا من خلال إتاحة المجال أمامهم للفوز بجوائز كبيرة وقيّمة.

مراكز تسوق الفطيم

من جهته، قال ديفيد هويسر، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: يسعدنا أن نتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من جديد لإطلاق موسم مفاجآت صيف دبي، فعالية التسوق السنوية في دبي.

وتستعد دبي فستيفال سيتي لإطلاق مجموعة جديدة من العروض الضوئية والموسيقية إلى جانب عرض تخيّل، الحائز رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، وباقة من الأنشطة المجانية ضمن مساحات ترفيهية مناسبة للصغار في ردهة المول الرئيسية.

وستقدم وجهة التسوق الرائدة للزوار فرصة الفوز بقسائم هدايا بقيمة 20 ألف درهم إماراتي أسبوعياً عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر. ونتطلع لتوفير تجارب استثنائية تضمن استمتاع جميع أفراد العائلة خلال موسم الصيف.

ميريكس للاستثمار

وقال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: «تزخر فعاليات مفاجآت صيف دبي هذا العام بالفرص لمشغلي الوجهات. وأصبحت المدينة جاهزة للترحيب بالعالم بعدما أنشأت وجهة آمنة وجذابة ستعزز السياحة، بالتوازي مع مسارات السفر الجديدة. وتواصل ميريكس للاستثمار تطورها إلى جانب قطاع الترفيه والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة لتوفير تجارب لا مثيل لها لسكان دبي وزوارها».

ميركاتو

وفي هذا الإطار، علقت ديبي روسو المدير العام لميركاتو وتاون سنتر جميرا: نحن على ثقة بأن استضافة مفاجآت صيف دبي هذا العام والفعاليات والعروض الترويجية سوف تستقطب العديد من السكان والزوار مما يعود بالازدهار وتنشيط حركة مراكز التسوق وقطاع التجزئة على حد سواء، ونحن كمركز تسوق سوف نساهم بشكل فعال في تحقيق هذا النجاح كون ميركاتو وتاون سنتر جميرا أحد الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي منذ البدايات.

وأضافت: يسر ميركاتو ومجموعة الزرعوني أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المشاركة في مفاجآت صيف دبي 2021. ويفخر ميركاتو بهذه المشاركة في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا.

وتابعت: يحظى زوار ميركاتو خلال مفاجآت صيف دبي بباقة رائعة من العروض الترفيهية والفعاليات خلال فترة الصيف والعيد والعودة إلى المدرسة، ويستضيف مركز التسوق فعاليات فريدة من نوعها تستقطب العائلات والأطفال معاً، حيث الحدث الأهم في المنطقة في ميركاتو والذي يتمثل في كرنفال السيرك الإيطالي والإفريقي المذهل، بالإضافة إلى الخصومات الكبرى والجوائز النقدية الأسبوعية عند التسوق بمبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا.

إعمار

وعلق متحدّث باسم إعمار قائلاً: لقد لقيت مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجاوباً كبيراً حتى الآن في جميع مراكز إعمار التجارية، وذلك من قِبَل المقيمين والسياح على حدّ سواء. إذ شهدت مراكزنا التجارية نشاطاً قوياً خلال الأسبوع الأول من مفاجآت صيف دبي، حيث استفاد الزوار إلى أقصى حدّ من روعة فصل الصيف.

وتعدّ مفاجآت صيف دبي مساهماً هاماً في قطاع التجزئة والسياحة في دبي، وكما في كل عام، نحن نسعى جاهدين لتقديم عروض جديدة في التسوّق والترفيه لجعل المهرجان أقوى تأثيراً. وهذه الجهود تصبّ في إطار رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية على مدار العام.

وتشارك «نخيل مولز» في مفاجآت صيف دبي هذا العام، بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات وأماكن الجذب السياحي والعروض في كلٍ من «نخيل مولز» و"سوق التنين" و"ابن بطوطة مول" و"سيركل مول" و"كلوب فيستا ماري"، بالإضافة إلى "ذي بوينت" و"بالم ويست بيتش".

نخيل

وقالت غايل سانجستر، مديرة إدارة الأصول في "نخيل": نحن متحمّسون جداً لأن نكون جزءاً من مفاجآت صيف دبي بدورتها الرابعة والعشرين. ونكرّس جهودنا كل عام، من أجل توسيع مشاركتنا في هذا الحدث الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وذلك بهدف التفاعل مع السكان والسياح عبر ابتكار وسائل جديدة ومختلفة.

ويقدم نخيل مول وابن بطوطة هذا العام العرض الحصري «مدهش، أنفق واربح» 10 آلاف درهم يومياً للزوار، الذي يعتبر من بين أكبر مجموعات الجوائز خلال هذا المهرجان في دبي. نحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار في وجهاتنا في جميع أنحاء دبي، وخوض مجموعة تجارب فريدة من نوعها.

عبد الواحد الرستماني

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: إن شراكتنا مع مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقته قبل 24 عاماً، تعكس في المقام الأول مدى حرصنا على دعم المشهد السياحي والتسوق في الإمارة، لا سيما بعد تفوقها في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وإعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية، تمهيداً لانطلاقة "إكسبو 2020 دبي". ليس هذا فحسب، بل يجسد ذلك التزامنا المتواصل منذ ما يزيد على خمسين عاماً لتلبية رغبات عملائنا، إضافة إلى التوافق مع رؤية الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رأس الخيمة الوطني

وعلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً:

إن فعالية مفاجآت صيف دبي لهذا العام، التي نظّمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري، قد جاءت في الوقت المناسب، حيث تعود الدولة تدريجياً وبأمان إلى طبيعتها وتخرج من التباطؤ الناتج عن الإغلاق والقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». لعبت فعالية «مفاجآت صيف دبي» لهذا العام دوراً كبيراً للغاية في تحسين مزاج المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق من قبل حاملي البطاقات لدينا.

في الواقع، من الواضح جداً أن حاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية قد استفادوا بشكل كامل من عروض التجزئة الفريدة المتوفرة جنباً إلى جنب مع عرض الاسترداد النقدي الوافر.

فقد نتج عن ذلك زيادة بنسبة 18٪ في الإنفاق مقارنة بفعالية مفاجآت صيف دبي 2020 وزيادة بنسبة 8٪ مقارنة بـفعالية مفاجآت صيف دبي 2019. ويُعزى النمو البارز في الإنفاق على التسوق في فعالية مفاجآت صيف دبي لهذا العام بشكل كلّي إلى الحملة القوية التي نظّمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري.

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