698 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل 697 ألفاً و895 مقعداً على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في 12 يوليو 2021.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة سجلت تراجعاً طفيفاً على أساس أسبوعي بنسبة 2% مقارنة بــ 712 ألفاً و632 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، تزيد السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 71.2% وذلك على أساس سنوي، مقارنة بـ 407 آلاف و705 مقاعد خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل مليونين و961 ألفاً و092 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية وحدها على 23.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

السعة العالمية

استقرت السعة العالمية للأسبوع الحالي عند 79.8 مليون مقعد، بنسبة زيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%.

ويعتبر هذا الأسبوع الأكثر ازدحامًا من حيث السعة منذ 16 مارس 2020، وفي ملاحظة أكثر إيجابية، زادت السعة الدولية بنسبة تزيد عن 80% في الأسابيع العشرة الماضية مع تخفيف عدد أكبر من البلدان لعمليات الإغلاق، بحسب مؤسسة «أوه إيه جي».

ومع قيام بعض الأسواق الرئيسية بتخفيف القيود في الأسابيع القليلة المقبلة، تبلغ السعة الدولية حاليًا 24 مليون مقعد في الأسبوع بحلول الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي.

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