«طلبات الإمارات»تنمو 90 % وتخدم إكسبو وتزيد مطابخها السحابية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة طلبات في دولة الإمارات إن عدد الطلبات عبر منصة «طلبات» نمت بأكثر من 90%، خلال النصف الأول من العام في الإمارات، ما يعكس تحقيق انتعاش قوي في السوق الإماراتية خلال النصف الأول من 2021.

فيما ازدادت عمليات تنزيل تطبيق طلبات بنسبة تزيد على 100% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونمت قاعدة شركاء «طلبات» بنسبة 40%، وذلك بالتزامن مع الاعتماد المتنامي على خدمات توصيل الأطعمة ومنتجات البقالة عبر الإنترنت.

وأكّد دوتي أن «طلبات الإمارات» تسعى للعب دور أساسي خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، وذلك باعتبارها المنصة الإلكترونية الرسمية لتوصيل الطعام لأكبر معرض في العالم.

وتقديم مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة المتمثلة في خدمة طلبات مارت لتوصيل الطلبات على مدار الساعة خلال 30 دقيقة أو أقل، مؤكداً أن تطبيقات الإنترنت المتخصصة بتوصيل الطعام مثل منصة «طلبات» ستواصل لعب دور محوري في عام 2021 وما بعده، وتتحول من مجرد خدمة رفاهية لتصبح من الضرورات الأساسية.

وأضاف دوتي خلال مؤتمر صحافي بدبي إن «طلبات» تخطط لرفع عدد مطابخها السحابية من 7 إلى 19 مطبخاً آخر بحلول نهاية العام، يقدّم كل منها منتجات خاصة بما يتراوح بين 25 و35 علامة تجارية، وذلك مع تزايد عروض المطابخ السحابية.

كشفت «طلبات»، فبعد الانخفاض الشديد الذي شهدته طلبات توصيل الطعام في بداية أزمة «كوفيد 19»، سجل عدد الطلبات نمواً بمقدار الضعف تقريباً (90%) خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع العام السابق.

وأكّد دوتي عن تفاؤله بالنسبة لأداء «طلبات الإمارات» خلال النصف الثاني من 2021، وأضاف: «يسهم الانتعاش الذي نشهده حالياً في تضاؤل مؤشرات التباطؤ».

توصيل منتجات البقالة

وساهم الارتفاع الكبير في الطلب على شراء منتجات البقالة عبر الإنترنت في نمو أعمالها، حيث ازدادت طلبات البقالة على تطبيق «طلبات» بشكل لافت خلال النصف الأول من عام 2021 من خلال خدمة «طلبات مارت»، والتي سجلت زيادة بنسبة 60% في الطلبات بين شهري مارس - يونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتغطي خدمات طلبات مارت حالياً أكثر من 20 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق عملها خلال هذا العام.

470.000

قال دوتي إن «طلبات» ساهمت بتوزيع تبرعات عبر تطبيقها شملت 470 ألف وجبة غذائية وتبرعات بقيمة 1.7 مليون درهم إماراتي من عملائها، إلى جانب التبرعات التي قدمتها المنصة، والمخصصة للأعمال الخيرية خلال النصف الأول من عام 2021 وذلك بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

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