«نوريون» تفتتح مكتباً صديقاً للبيئة ومركزاً للابتكار بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «نوريون»، الشركة العالمية المتخصصة في المواد الكيميائية المتخصصة افتتاح مكتبها الصديق للبيئة ومركزاً للابتكار في دبي في خطوة تمكنها من تعزيز خدماتها المقدمة للعملاء محلياً، وتدعم خطط نموها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمتد المكتب على مساحة 550 متراً مربعاً ويقع ضمن مجمع المختبرات الحائز على شهادة LEED للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ضمن مجمع دبي للعلوم. وسيحتضن مكتب الشركة الجديد فرق عملها التجارية الإقليمية، ومركزاً للابتكار لإجراء الاختبارات وتطوير المنتجات المخصصة للأسواق المحلية.

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