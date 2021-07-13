«سانت ريجيس دبي النخلة» يطلق باقة عائلية في عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

أطلق فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، أحد فنادق ومنتجعات سانت ريجيس التي تُشكّل أبرز العلامات التجارية الفاخرة ضمن مجموعة «Marriott Bonvoy»، عروضاً صيفية عائلية لذكريات لا تُنسى، مع عروض حصرية ومُثيرة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعليقاً على هذه العروض الحصرية الفاخرة، قال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: «نتطلع قدماً لاستقبال ضيوفنا لقضاء إجازات صيفية عائلية لا تُضاهى والاحتفال معهم بعطلة عيد الأضحى المُبارك في أجواء من الرفاهية الاستثنائية والخدمة الرائعة التي يوفّرها فندق سانت ريجيس دبي النخلة لجميع عُشّاق التميّز».

وتتضمن العروض الدخول المجاني لمرة واحدة إلى أحدث معالم دبي، منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» للمشاهدة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الخليج العربي وأفق مدينة دبي الساحر وذلك عند حجز إقامة ليلتين على الأقل في فندق سانت ريجيس دبي النخلة، ذو الخمس نجوم.

ويُعدّ فندق سانت ريجيس دبي النخلة الوجهة المثالية للإقامة خلال العطلات والأعياد. دلّل نفسك وأفراد عائلتك بالانغماس في خدمات الفندق الفاخرة، بما في ذلك خدمة المساعد الشخصي على مدار 24 ساعة. مع الاستمتاع بأوقات لا تُضاهى وذكريات لا تُنسى في مطاعم وصالات الفندق الأربع، الدلال بدون حدود في «إريديوم سبا» الصحي المُميّز، واكتساب لون برونزي ساحر مع المسبحين اللامتناهيين، جنباً إلى جنب مع فرصة ثمينة للتسوّق من أروع الماركات العالمية المُفضلة لدى الجميع في النخيل مول المُتّصل بالفندق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز