إماراتي يتصدر وسطاء دبي خلال النصف الأول لعام 2021

المصدر: دبي- البيان

تصدر وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، قائمة الوسطاء العقاريين الأكثر مبيعاً في إمارة دبي، خلال النصف الأول من عام 2021، بحسب آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (ريرا).

وحصلت «دبليو كابيتال»، الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرأسها الزرعوني، على فئة تصنيف 3 نجوم، وجاء ترتيبها الأول في قائمة وسطاء دبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الزرعوني: «يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي العقاري، خلال النصف الأول من عام 2021، والذي يشهد تحولاً ملموساً في عوامل السوق الداعمة للشراء وتحسن الأسعار تدريجياً».

وأفاد الزرعوني بأن «دبليو كابيتال»، حصلت تكريم أكثر من مرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي»، نظراً للدور الملحوظ الذي تقوم به الشركة في الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية، والعمل على جذب مستثمرين أجانب، وضخ استثمارات في القطاع الحيوي والأنشط في دبي، هذا إلى جانب التزامها بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

وأضاف الزرعوني أن التصنيف بالنجوم، دائماً ما يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وخلق بيئة تنافسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

ويعد التصنيف بالنجوم، هو أحد مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق، والحفاظ على حقوقهم.

وبحسب ما هو متاح على موقع الدائرة عن هذا التقييم، يتم تصنيف الوسطاء العقاريين، بناءً على معايير معتمدة، تتضمن المساهمة المجتمعية والتوطين، في تصنيف الوسطاء العقاريين، وعدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري.

هذا، وقد تم اعتمدت الدائرة منذ فترة (6) مستويات لتصنيف الوسطاء العقاريين، وهي على أساس النجوم، ويشتمل التصنيف على وزن لكل معيار كالتالي: عدد وقيمة المبيعات 40 %، وسعادة المتعاملين ومدى التزام الوسيط بالأنظمة والقوانين 30 %، وخبرة الوسيط العقاري 20 %، والمبادرات التطويرية والمجتمعية 10 %.

ويشار إلى أن أراضي دبي، كانت قد أطلقت في فبراير 2020، المرحلة الثانية من مشروع تصنيف الوسطاء العقاريين، حيث بلغ عددهم 5880 وسيطاً عقارياً، وقد سبق أن تم تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين، البالغ عددهم 1842 مكتباً.

واشتملت المرحلة الأولى من تصنيف الوسطاء، على تصنيف مكاتب الوساطة العقارية، حسب الفئات الذهبية والفضية والبرونزية والعامة، وكانت المرحلة الثانية من المشروع لتصنيف الوسطاء العقاريين العاملين في مكاتب الوساطة بنظام الخمس نجوم، وذلك بناءً على 4 معايير رئيسة، و10 معايير فرعية، لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على معرفة مستوى تصنيف المكاتب، والتعرّف إلى الوسطاء العاملين في المكتب، لاتخاذ القرار المناسب، واختيار أفضل المكاتب والوسطاء للتعامل معهم.

وتقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي سنوياً من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، بتكريم الفئات الحاصلة على تصنيف عالٍ، والتي استحقت التقدير على أدائها المتميز كل عام، ويتم تحديث التصنيف سنوياً، ويمكن لجميع المتعاملين والمستثمرين، الاطلاع على تصنيف الوسطاء، من خلال منصة «دبي ريست».

ويرى الزرعوني أن عوامل السوق الحالية داعمة لانتعاش المبيعات العقارية في ظل ندرة الفرص بالبلدان المجاورة أو صعوبتها في ظل إجراءات كورونا، هذا بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على الإقامة أو الجنسية وتملك مشروع بنسبة تصل لـ 100%، والصدى الإيجابي لتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

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