شراكة بين «شيبا» و«دي أتش جيت» لإدارة شحنات العملاء الدولية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت أجيليتي الشركة اللوجستية العالمية وشركتها التابعة المتخصصة في الابتكار الرقمي «شيبا Shipa»عن توقيع اتفاقية مع دي أتش جيت DHgate الموقع الصيني المتخصص في توفير خدمات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وشركته اللوجستية التابعة دي أتش لينك DHLink وذلك للسماح لعملاء الموقع بإدارة شحناتهم الدولية من خلال منصة لوجستية آنية وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت.

وعليه، سوف يتم إدماج «شيبا للشحن» وهي منصة تابعة لشركة Shipa ومتخصصة في إدارة حجوزات الشحن عبر الإنترنت في دي أتش لينك DHLink كخيار شحن ذي علامة خاصة وموفر مفضل لإدارة الحجوزات لخدمة موردي دي أتش جيت DHgate الصينيين والبالغ عددهم 2.3 مليون مورد وأكثر من 36 مليون مشتر في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتقوم أجيليتي و Shipa - مثلهما مثل دي أتش جيت DHgate - بتقديم خدمات تهدف إلى مساعدة الملايين من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس في مجال التجارة الدولية العابرة للحدود. وبدورها ستمنح هذه الاتفاقية كلاً من دي أتش جيت DHgate ودي أتش لينك DHLink حلاً لوجستياً رقمياً يمكنهما من إضافة خيارات الدفع والائتمان وتوفير الأسعار وخدمات التوصيل السريع لعملائهما، في نفس الوقت الذي تقومان فيه بمعالجة الشحنات من خلال Shipa للشحن؛ منصة أجيليتي الرقمية لخدمات الشحن.

وتبعاً للاتفاقية، سوف تقوم كل من دي أتش جيت/ دي أتش لينك DHgate/DHLink وأجيليتي/Shipa باستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ودراسة السبل التي يمكن أن توفر بها Shipa الخدمات ذات الصلة لشركة دي أتش لينك DHLink في المنطقة، بما في ذلك تلبية طلبات التجارة الإلكترونية وخدمات التخزين والتوصيل للميل الأخير.

إضافة إلى ذلك، تعتزم الشركات استكشاف فرص التعاون في أسواق أخرى، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأستراليا وتركيا.

وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في حفل توقيع افتراضي حضره كل من هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي وديان وانغ مؤسسة ورئيس مجلس إدارة دي أتش جيت DHgate، وأوليفر وان رئيس دي أتش لينكDHLink وكارلوس فونت الرئيس التنفيذي لشركة Shipa للشحن.

بهذه المناسبة قالت هنادي الصالح: «تتفق دي أتش جيت وShipa على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورية للتعافي العالمي بعد الوباء. كما أننا نتشارك الرأي القائل بأن الشركات المملوكة للكفاءات النسائية والتي تقودها النساء يمكن أن تساعد في تعزيز اقتصاد عالمي صحي. إن تعاون Shipa ودي أتش جيت يوفر فوائد عدة لهذه الشركات، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى الأدوات التي تمكنهم من المنافسة والنمو والازدهار».

ومن جانبها أوضحت ديان وانغ: «تتمثل مهمتنا في دي أتش جيت DHgate، في تسهيل التجارة العالمية وتحقيق الأحلام الريادية الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. لقد أدى الوباء إلى زيادة طلبات المستهلكين عالمياً والتعجيل بتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وسوف تعزز شراكتنا مع أجيليتي وShipa من نطاق تغطيتنا العالمية وتحسين خدماتنا اللوجستية، بحيث تلبي الطلبات المتزايدة للمستهلكين العالميين بشكل أفضل وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعافي بشكل أسرع».

وبدوره قال كارلوس فونت الرئيس التنفيذي لـ«شيبا Shipa» للشحن: «إن دمج Shipa للشحن في دي أتش جيت من شأنه أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إزالة التعقيدات المرتبطة بقواعد الامتثال والجمارك والبيروقراطية، والتي غالباً ما تكون عقبة في سبيل نجاحها. نحن فخورون بشراكتنا مع دي أتش جيت ودي أتش لينك، اللتين ساعدتا عشرات الآلاف من الشركات على العمل مع موردين موثوقين والحصول على المنتجات التي يحتاجونها للنجاح».

فيما قال رئيس دي أتش لينك أوليفر وان: «سوف تعزز شراكتنا من كفاءة خدماتنا اللوجستية والعمليات اليومية، وستعمل كدعامة ومحرك جديد لتقديم خدمات لوجستية سلسة للتجار والعملاء في جميع أنحاء العالم. إضافة سوف تعزز تعاوننا من تطبيق التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل blockchain والتي من شأنها إحلال صناعة الخدمات اللوجستية التقليدية، وزيادة تقدم التحول الرقمي وتحسين كفاءة سلسلة الإمدادات العالمية والخدمات اللوجستية».

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