«بارك ريجيس كريس كين» دبي يطلق تشكيلة عروض عيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

يدعو فندق «بارك ريجيس كريس كين»، الفندق العصري الفاخر، الذي يقع بين مدينة دبي التاريخية ودبي الحديثة، سكان وزوار دبي، للاحتفال بعطلة عيد الأضحى المبارك، مع باقة من العروض الاحتفالية.

ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض «إقامة العيد» (Savour A Holiday Stay)، خلال الفترة الممتدة بين 19 و23 يوليو 2021، حيث يقدم العرض إقامة مجانية لاثنين من الضيوف البالغين، عند طلب إحدى الباقات الخاصة بوجبات الفطور والغداء والعشاء، بأسعار تبدأ من 495 درهماً إماراتياً، بينما يمكن للأشخاص الذين يفضلون الاجتماع مع الأحبة، وتناول وجبة عشاء فاخرة يومي الخميس والجمعة، من غير الإقامة الفندقية، اختيار عرض قائمة الأطباق المحددة وغير المحدودة، مقابل 88 درهماً إماراتياً للفرد.

وتشتمل قائمة العيد الخاصة، على تشكيلة مميزة من المأكولات العربية والآسيوية، التي اختارها فريق الطهو، حيث يمكن للضيوف تناولها أثناء الاستمتاع بالإطلالات الرائعة على أفق مدينة دبي، في مطعم «كريس ويذ إيه فيو»، الموجود في الطابق التاسع عشر. وتقدم الإطلالات الرائعة في المطعم، وخاصة خلال فترة المساء، لمحةً عن جمال مدينة دبي، الغارقة بالأضواء، بفضل نوافذه الممتدة من الأرض لغاية السقف.

وسيحصل الضيوف الذين يستفيدون من عرض «إقامة العيد»، على إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة، في إحدى غرف الفندق الفاخرة والفسيحة، البالغ عددها 384 غرفة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول مجموعة غير محدودة من الأطباق المشتركة، التي تشتمل على السلطات والمعكرونة والأطباق الرئيسة، المستمدة من مختلف مطابخ العالم، كل خميس وجمعة، بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 11:00 مساءً، لقاء 88 درهماً إماراتياً للفرد. ويبلغ سعر الباقة مع مشروبات مرطبة غير محدودة، 118 درهماً إماراتياً، و218 درهماً إماراتياً مع المشروبات المميزة الخاصة بالمطعم. ويستمر العرض لغاية يوم 30 ديسمبر 2021، في مطعم «كريس ويذ إيه فيو».

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