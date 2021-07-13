جناح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إكسبو 2020.. واحة للسكينة

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في معرض إكسبو 2020 دبي من خلال تجربة استثنائية، مرحبة وإثرائية تم تصميمها وبناؤها من قبل أليك فيت أوت وشركاء التصميم ايكاريا أتوليه وال ام اس.

ينقسم الجناح إلى ثماني قواعد تتخللها مقاعد ومساحات مصنوعة من المواد الطبيعية ومخصصة للاسترخاء. ويهدف تصميم الجناح إلى توفير متنفس للراحة بعيداً عن الضوضاء والحشود في موقع الإكسبو.

وسيذهب زوار الجناح في رحلة لاستكشاف الشركات المندرجة ضمن محفظة المؤسسة، وهي كيرزنر، مركز دبي للسلع المتعددة، الإمارات العالمية للألمنيوم، دوبال القابضة، لينك باي اليك، إماراتك، ودبي غلوبال كونيكت.

عند الدخول إلى الجناح، سيقوم الزوار بجولة على عالم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تجربة غامرة ومريحة تمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً من التميز، الالتزام، الاستدامة، النزاهة والاحترام.

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «دبي هي أول مدينة تستضيف معرض إكسبو العالمي في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نشارك ونستعرض أفضل ما تقدمه هذه الإمارة. ويشمل ذلك حتماً مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها، والتي باتت اسما معروفاً ليس فقط هنا في موطنها، بل وأيضاً حول العالم».

وتروي تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إكسبو دبي قصة المؤسسة عبر المساحات الحسية التي تدمج العناصر الطبيعية بالتكنولوجيا الذكية دون أي عناء.

استخدمت أعواد الخيزران في بناء الهيكل الخارجي الذي يشع بالضوء والحركة، ما يجذب الزوار إلى الدخول عبر شلال من المؤثرات المرئية والمسموعة يستعرض الهوية المؤسساتية للمؤسسة. خلف الشلال، تستقبل الزائر أسوار مرتفعة ترشدهم عبر الجناح من خلال الأغصان والأفرع الملتوية والمنحدرات العشبية المتعرجة.

تتسع تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لما يوازي 189 زائراً في الرحلة الواحدة، أو 252 زائراً في الساعة.

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