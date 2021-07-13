موانئ دبي العالمية تحصل على اعتماد مؤسسة «جريت بليس تو ورك»

المصدر: دبي - البيان

تم تصنيف المركز الرئيس لمجموعة موانئ دبي العالمية في دبي، كأحد أفضل أماكن العمل، بعد تحليل مستقل أجرته مؤسسة «جريت بليس تو ورك الشرق الأوسط» (Great Place to Work® Middle East). ويستند هذا الاعتماد إلى الآراء المباشرة من الموظفين، المُقدمة في إطار دراسة استقصائية واسعة النطاق، دون الكشف عن أسماء المشاركين في الاستبيان، أُجريت حول تجارب الموظفين في مكان العمل.

وقال سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تمكنّا من التصدي لتحدي الوباء، وحافظنا على تدفق التجارة، من دون أن تتأثر عزيمتنا ورغبتنا في تحقيق أشياء أفضل لهذا القطاع، وللعالم بكامله. وسنبذل كل ما في وسعنا، لدفع موانئ دبي العالمية نحو الأمام، من خلال الحرص على أن نكون إحدى أفضل الشركات إدارةً في هذا القطاع، والاستمرار في توفير بيئة عمل رائعة لنا جميعاً.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في مجموعة موانئ دبي العالمية: عند حصول مركزنا الرئيس على هذا الاعتماد، أصبحنا الآن معتمدين في 5 من قوائم المؤسسة، لننضم إلى زملائنا في الأرجنتين وبيرو والهند والبرازيل، ويعني ذلك دخولنا إلى المجموعة الأعلى تنافسيةً، ليتم إدراجنا في القائمة العالمية، التي سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت: فخورون بأن مركزنا الرئيس، أصبح معتمداً الآن من مؤسسة «جريت بليس تو ورك». ونلتزم بالحفاظ على ثقافة مكان العمل الرائع. فقد أجاب 77% من الموظفين على الدراسة الاستقصائية، وقدموا ملاحظات مفيدة، بينما أجمع 91% منهم على أنهم يعتبرون المكتب الرئيس لموانئ دبي العالمية، مكاناً رائعاً للعمل. ويشعر حوالي 98 % من المشاركين، أنه مكان آمن للعمل. كما عبَّر بعضهم عن معاني الولاء والتفاؤل والأمل، وكلها أشياء تبشر بالخير لمستقبلنا. وفي الوقت نفسه، فقد قدَّم الموظفون أفكاراً واضحة حول كيفية تحسين أداء موانئ دبي العالمية.

و«جريت بليس تو ورك»، مؤسسة عالمية للبحث والتدريب والاستشارات، تعمل على اعتماد أفضل أماكن العمل (Best Workplaces‎)، في أكثر من 60 دولة حول العالم. والمؤسسة هيئة عالمية، تعمل على تأسيس شركات تتبع ثقافة الأداء العالي والثقة العالية. كما أن لديها خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، وستكون النتائج التي تتوصل إليها مكمِّلة للدراسة الاستقصائية التي تحمل اسم «استقصائي العالمي»، للمساهمة في تشكيل مستقبل موانئ دبي العالمية.

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