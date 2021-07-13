بيتس بان جلف تستقطب العملاء الرواد في مجالهم

المصدر: دبي- البيان

نجحت مجموعة بيتس بان جلف، للحلول التسويقية والحائزة على العديد من جوائز الصناعة والعضو في شبكة WPP العالمية، في استقطاب المزيد من العملاء الرائدين في مجالاتهم، لتعزز بذلك قاعدتها الكبيرة من العملاء المتميزين. وبعد الإعلان عن نتائج قوية عن النصف الأول من العام 2021، واصلت المجموعة نموها المتصاعد من خلال الاتفاق مع اثنين من العملاء الجدد؛ أدين «Adyen» وهي منصة المدفوعات المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، وأبجراد «upGrad» الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم.

جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك فيسبوك وأوبر وميكروسوفت ولوريال. وتطمح أدين من خلال الشراكة مع بيتس بان جلف إلى الاستفادة من قدرات المجموعة وقنواتها المتعددة لتقديم المحتوى المبدع والتسويق والعلاقات العامة خلال حملتها للإطلاق داخل دولة الإمارات.

واتفقت أبجراد، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعليم العالي عبر الإنترنت، مع بيتس بان جلف لتنفيذ حملة توعية وتعريف ببرامجها في دول المنطقة من خلال حملة استراتيجية متكاملة تغطي العلاقات العامة وتسويق الأداء.

وقد تأسست الشركة في العام 2015 على أيدي كل من روني سكروفالا ومايانك كومار وفالغون كومبالي، ونجحت الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في أن تكون ضمن أفضل 50 شركة في جنوب آسيا وفق تصنيف فاينانشيال تايمز للشركات الأكثر نمواً عام 2021. ومن خلال تقديم البرامج في القطاعات التي تركز على المستقبل، مثل علوم البيانات والبلوكتشين وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تتبنى الشركة نهجاً حديثاً وجذاباً وملائماً لكل صناعة.

يقول سارانجيت سانجار، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أبجراد: «في مهمتنا المتمثلة في تلبية الطلب المتزايد على توفير خدمات تعليم عالي ذات جودة وفي المتناول، كنا بحاجة إلى شريك علاقات عامة وتسويق يتميز بالمرونة والدراية والخبرة والالتزام. ومن خلال هذه الشراكة مع بيتس بان جلف، كلنا ثقة في شريك يتبنى نفس رؤيتنا وشغفنا وطموحنا لدعم الأفراد الذين يطورون من أنفسهم ويخططون لمستقبلهم المهني».

ومن جانبه، يقول آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي في مجموعة بيتس بان جلف: «كان من شأن تعزيز مكانة بيتس بان جلف وتطوير هيكلها التنظيمي وتبني النهج القائم على النتائج أن يتيح لنا الظفر بأعمال جديدة، ومنافسة أبرز الوكالات العالمية. ويكمن السر في برامجنا المخصصة والمصممة لمساعدة كل عميل على تحقيق أهداف أعماله، مع الاستفادة من خبرتنا الإقليمية العميقة والتي تمتد عبر أكثر من أربعة عقود. وتتفوق فرقنا في جميع أنحاء المنطقة متميزةً في تقديم حلول مبتكرة عالية التأثير لصالح العملاء».

وتقول كيتاكي بانغا، النائبة التنفيذية لرئيس مجلس الإدارة في بيتس بان جلف دبي: «نحن في بيتس بان جلف نتبنى نهجاً إبداعياً ثري الأفكار وقائم على البيانات الموثوقة.

الأمر الذي حقق لنا نتائج إيجابية على الرغم من التحديات المحيطة. ومع دخولنا في النصف الثاني من عام 2021 نبقى متفائلين باستمرار النمو المتسارع والاتفاق مع عملاء أمكنهم فرض واقع جديد في قطاعات أعمالهم وتنفيذ حملات كبرى لصالحهم. وبطبيعة الحال، لم يكن ذلك ليتحقق لولا إمكانيات بيتس بان جلف وقدراتها المتكاملة وما تمتلكه من مواهب، وكذلك ثقافتها التي تعطي الأولوية للأفراد والتي تؤكد على أهمية التعلم مدى الحياة».

يذكر أن بيتس بان جلف سجلت نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2021، بعد أن نمت الإيرادات من كبار العملاء بنسبة 31٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2020، في ظل أداء ممتاز خلال الربع الثاني من العام.

وتعمل المجموعة من مقريها في دبي والكويت، ولها ممثلون في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والشام، وقد استقطبت المجموعة عملاء عبر طيف واسع من القطاعات والصناعات، ومنها قطاع التكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات المالية وكذلك تكنولوجيا التعليم والبناء والتكنولوجيا والسياحة والترفيه والرعاية الصحية؛ الأمر الذي رسخ مكانة المجموعة عبر 40 عاماً من الحضور القوي في الأسواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز