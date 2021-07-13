مبادرة «الطريق إلى إكسبو 2020» تستضيف «أكسنتشر» لربط مجتمع الأعمال العالمي

المصدر: دبي – البيان

في إطار سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها غرفة دبي لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لإكسبو 2020 دبي، نشرت الغرفة الفيديو الثاني ضمن هذه السلسلة التي تحدث فيها أليكسيس ليكانويت، المدير العام الإقليمي لـ «أكسنتشر» في الشرق الأوسط عن توقعات وانطباعات شركته عن الحدث الدولي.

وقال ليكانويت إن إكسبو 2020، باعتباره أول إكسبو دولي وأول حدث عالمي ضخم يقام في فترة ما بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، يشكل فرصة للشركات للتعرف على أحدث حلول الواقع الافتراضي، ويتيح فرصاً للتواصل والتفاعل مع نظرائهم حول العالم.

وتهدف سلسلة الفيديوهات الجديدة إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها غرفة دبي لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي خلال إكسبو 2020 دبي.

وسيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك أكثر من 190 دولة، والعديد من شركات الأعمال والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية، لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف.

وستلعب غرفة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال الأشهر الستة التي يستغرقها الحدث.

وتركز سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» على استعراض استعدادات مجتمع الأعمال في دبي لإكسبو 2020 دبي، مستضيفةً قادة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في الدولة، الذين سيستعرضون أفكارهم وتوقعاتهم، بالإضافة إلى طبيعة مشاركتهم في الحدث الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاق نسخته الأولى قبل نحو 170 عاماً.

وأضاف ليكانويت قائلاً: «أدعوكم لزيارة إكسبو 2020 دبي الذي سيتيح لكم التعرف على أكبر حدث دولي يقام في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، والاطلاع على كيفية توظيف أفضل الخبرات لتوفير تجربة تجمع بين الطريقة التقليدية والافتراضية في تنظيم الفعاليات. إنها فرصة متميزة للتواصل وفق نظام هجين وفريد، مما يعزز مكانة دبي وريادتها العالمية، واستعدادها لتنظيم ملتقى متميز يتيح التعرف على الواقع والعالم الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة».

وبصفتها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث بما فيها سلسلة منتديات الأعمال العالمية والتي تتضمن الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال».

والدورة الرابعة من «المنتدى العالمي لأعمال لدول أمريكا اللاتينية»، والدورة الأولى من «منتدى الأعمال العالمي لدول الآسيان». وخلال إكسبو أيضاً، ستشارك الغرفة في تنظيم المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية، الحدث الأضخم من نوعه، والذي يستقطب قادة الغرف التجارية وممثلين عنها من مختلف أنحاء العالم.

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي: «باعتبارها المرة الأولى التي يقام فيها إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشكل إكسبو 2020 دبي منصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول ذات الصلة بالتعامل مع التحديات العالمية في مرحلة «كوفيد 19»، كما يقدم الحدث الدولي لمحة عن مستقبل الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة».

وأضاف الهاشمي: «نحرص في غرفة دبي على لعب دور محوري في توفير فرص التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون العابر للحدود. وسنوفر منصة مثالية للشركات الإماراتية ونظرائها من مختلف أنحاء العالم للتواصل من خلال مرافق مخصصة لهذا الغرض ضمن إكسبو 2020 دبي. من جهة أخرى، سنستضيف وندعم العديد من الفعاليات العالمية التي ستقام بالتزامن مع الحدث الدولي، والتي تهدف لتعزيز شراكات دبي وتعاونها الاقتصادي مع الأسواق الواعدة في مختلف أنحاء العالم».

يذكر أن سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020»، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة «منصة ملتقى الأعمال» التي أطلقتها غرفة دبي، تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال. وتهدف السلسلة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، مجلة الأعمال الرائدة في المنطقة، إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، بالإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي.

يقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمشاركة في صنع عالم جديد، والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافتها على مدار ستة أشهر.

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