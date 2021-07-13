«تراخيص» تنجز 27 ألف معاملة و2400 إقامة عمل بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

نجحت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في إنجاز أكثر من 27 ألف معاملة، تشمل خدمات الترخيص التجاري والهندسي خلال النصف الأول 2021.

وقال المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، إن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وضمن رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام، لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، تعمل على تبني ثقافة التميز، لضمان سعادة وولاء المتعاملين، عبر تحفيز مبادرات التحسين المستمر على الخدمات التي تقدمها، بما يواكب التوجهات الحكومية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.

وأشار إلى نمو نسبة المعاملات المنجزة خلال النصف الأول، بنحو 12 % عن الفترة المقابلة من 2020، حيث بلغ إجمالي عدد معاملات متعاملي «تراخيص» من الأفراد والشركات خلال النصف الأول، نحو 27.68 ألف معاملة، مقارنة بـ 22,872 معاملة لخدمات الترخيص التجاري والهندسي، والتي تم اعتمادها خلال الفترة المماثلة من 2020.

خدمات

وتقدم دائرة التخطيط والتطوير، 284 خدمة لفئات الأفراد والشركات، منها خدمات الإشراف الهندسي، وإصدار تصاريح البناء، وإصدار الرخص التجارية، وخدمات التفتيش التجاري والهندسي للمواقع، وإصدار إقامات العمل، وغيرها من الخدمات. وصاحب نمو عدد المعاملات والتصاريح، ارتفاع بعدد إقامات العمل لموظفي الشركات المرخصة بنظام المناطق الحرة، حيث تم اعتماد أكثر من 2400 إقامة عمل خلال النصف الأول، مقابل 874 إقامة عمل في الفترة المقابلة بالعام الماضي، بزيادة نسبتها 27 %.

وبخصوص إدارة الترخيص التجاري في «تراخيص»، فقد أنجزت 11,556 معاملة للحصول على سلسلة متنوعة من الخدمات، وذلك مقابل 6669 معاملة في الفترة المماثلة العام الماضي، بنمو 17 %.

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