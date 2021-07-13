«جلفار» تستحوذ بالكامل على صيدليات بلانيت

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التوقيع على اتفاقية، تستحوذ من خلالها بالكامل على شركة (صيدليات بلانيت)، أحد الموزعين للأدوية في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان. وستسهم هذه الخطوة بشكل إيجابي، في الأداء المالي لشركة جلفار، اعتباراً من الربع الثالث.

وكانت جلفار تمتلك في السابق حصة قدرها 40 % من سلسلة صيدليات «بلانيت»، واستكملت عملية الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 60 %، التي كانت مملوكة سابقاً لصناديق الأسهم الخاصة «كامكو إنفست»، ومستثمرين مشاركين. ومن شأن هذه الإضافة الاستراتيجية إلى محفظة «جلفار»، أن تعمل على توسعة قدرات المجموعة في مجالات تصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية الحالية، في قطاعي التوزيع والتجزئة، لقطاع الرعاية الصحية الصيدلانية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وعُمان، كما يتوقع لها توفير المزيد من جوانب الدعم، وترسيخ مستوى التكامل ضمن المجموعة.

وقال الشيخ صقر حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جلفار: تأتي هذه الصفقة المهمة، في إطار جهودنا الاستراتيجية في جلفار، لتعزيز القيمة للمساهمين، عن طريق دخولنا في خطوط أعمال جديدة، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر في العديد من الأسواق الأساسية للمجموعة. وتعد جلفار حالياً، إحدى شركات الأدوية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع استحواذنا الكامل على صيدليات بلانيت، ستتاح لنا فرصة نمو حقيقية، عبر سلسلة القيمة في سوق الرعاية الصحية.

وأضاف: من خلال جمعنا بين عوامل القوة التي تتمتع بها «جلفار» و«بلانيت»، سنواصل العمل، لترسيخ مكانتنا الرائدة في أسواق المنطقة، خاصة الجوانب المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والتجزئة. وسيكون لهذا الاستحواذ الكامل، تأثير إيجابي في التدفقات النقدية، كما سيوفر قدراً أعلى من المرونة في قطاع التوزيع، مع إتاحة المجال أمامنا لتمييز منتجاتنا في نقاط البيع.

وقال الدكتور عصام فاروق الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: تشكل صيدليات بلانيت حلقة مهمة من سلسلة القيمة لدينا، لا سيما أن أنشطتها تغطي قطاعي الجملة والتجزئة، ما يجعل منها واحدة من سلاسل الصيدليات الرائدة في المنطقة. وبالتالي، فإن إكمال هذا الاستحواذ، سيساعدنا على تصنيع منتجاتنا وتوزيعها وبيعها بطرق أكثر فعالية.

وأضاف: من خلال استحواذنا الكامل على صيدليات بلانيت، سنتمكن من إنشاء سلسلة قيمة متكاملة للأدوية من البداية إلى النهاية، بدءاً من الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي. وسيؤدي ذلك إلى طرح المنتجات بأسعار تنافسية، وإيصالها بطرق فعالة وبجودة عالية. وضمن استراتيجيتنا الجديدة الهادفة إلى تعزيز وجود جلفار في السوق، سيسمح لنا هذا الاستحواذ أيضاً، بتسريع نمو أعمالنا في المنطقة.

شبكة قوية

توفر الشبكة القوية لصيدليات بلانيت، التي تضم 235 صيدلية، ومركزين كبيرين للتوزيع، منصة فريدة، تساعد شركة «جلفار» على تأمين الفرص المثالية، لتحقيق التوسع، والدخول في أعمال جديدة، كما تعطيها ميزة تنافسية داخل قطاع الرعاية الصحية الإقليمي، لزيادة حصتها الإجمالية في السوق، خاصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

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