«زوهو» تطوّر سوق معلومات الأعمال والتحليلات عبر منصة خدمة ذاتية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم عن منصتها الجديدة لمعلومات الأعمال – وهي حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليلات البيانات يعمل على تمكين الشركات من الخروج بمعلومات معمقة وقابلة للتطبيق من خلال إعداد بيانات الخدمة الذاتية والتحليلات المعززة. كما أطلقت زوهو أيضاً DataPrep، وهو تطبيق إعداد بيانات الخدمة الذاتية المعززة وخدمة المسارات.

وتجمع منصة معلومات الأعمال ذاتية الخدمة المتكاملة من زوهو خدمة DataPrep التي أُطلقت حديثاً مع إصدار معزز من برنامج تحليلات البيانات Zoho Analytics، وتعمل على تمكين المنظمات من تنقيح وتوحيد وتحليل البيانات بين الإدارات، واكتساب نظرة شاملة حول الشركة، والمضي في نهاية المطاف نحو استراتيجية أعمال أكثر تنافسية مبنية على معلومات معمقة آنية.

وقال «حيدر نظام»، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لكي تصبح البيانات محفزاً حقيقياً لنمو الأعمال، فإنه لا ينبغي أن تتواجد أي فجوات في عملية جمعها أو إدارتها أو تحليلها. هناك قلة قليلة من منصات معلومات الأعمال في السوق التي تتفوق في كل من إعداد البيانات والتحليلات، مما يترك الأعمال بمعلومات ضعيفة أو ما هو أسوأ من ذلك، معيبة. وفي هذا السياق، تعتبر منصة معلومات الأعمال من زوهو رائدة على مستوى القطاع لأنها تضمن أن يكون عمل المؤسسات قائماً على بيانات صحيحة، والتي يمكن الاستفادة منها بشكل فعّال في تحديد مصادر جديدة للإيرادات، وإعادة تركيز الأموال، ودفع الإنتاجية، وبالإجمال اكتساب ميزة تنافسية بين النظراء في السوق».

تجمع منصة معلومات الأعمال من زوهو بين لوحات المعلومات البصرية المبنية مسبقاً، وعمليات تكامل البيانات الشاملة، وإعداد البيانات، ومعلومات الأعمال المعززة والمضمّنة، وقدرات الأمن والخصوصية، ونماذج النشر المرنة (على السحابة أو في الموقع)، وقابلية التوسع. وفيما يلي أربع ركائز بارزة لهذه المنصة التي تسمح للأعمال بتحقيق أداء أفضل والحفاظ على القدرة التنافسية في مجالات عملها:

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