«رزق - بركة الرقمي» يجمع 20 مليون دولار للتوسع في المنطقة وأوروبا

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت شركة مجموعة زيوريخ كابيتال فندس عن دخولها مرحلة جديدة في مسيرتها نحو توسيع محفظتها الاستثمارية مع إطلاق خدماتها المصرفية الجديدة عبر الهاتف المحمول.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مملكة البحرين، وتضم بنك رزق – بركة «رزق» الذي يعتبر البنك الرقمي الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، وقد جمعت 20 مليون دولار أمريكي للتوسع في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا وأوروبا ودول رابطة الدول المستقلة.

قالت «مجموعة زيوريخ كابيتال فندس» إنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي عبر الإنترنت فقط مع شركاء لم يكشف عنهم، للتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech).

وأعلن الدكتور فهد المرعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة زيوريخ كابيتال فندس أنه سيتم استخدام الاستثمار «لزيادة تواجد المنصة بشكل كبير» من خلال دمج خدمات جديدة، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في دول أفريقيا والخليج والبلقان ورابطة الدول المستقلة وفي الأشهر المقبلة، موضحاً أن التوجه الاستراتيجي لـ REZQ قد تم تحقيقه من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتفاعل البشري في الاعتبار، ويوفر REZQ خدمات مصرفية سلسة عبر تطبيق الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

وتعد مجموعة زيوريخ كابيتال فندس ممولاً خاصاً للشركات، وتتمتع بموارد رأسمالية كبيرة من خلال الشركات المرتبطة بها، ولديها علاقات مع أكبر 100 بنك دولي، ويتم حالياً تنفيذ عمليات التمويل بعملة الولايات المتحدة الأمريكية (USD) وبعملة الاتحاد الأوروبي (EURO) خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا توجد مخاطر عملة للمقترض / مالك المشروع أو المشغل.

وقال مايكل فريدمان - الرئيس التنفيذي لبنك «رزق» إن «التطبيق الحديث يقدم للعملاء مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك الالتحاق الرقمي».

وقال فريدمان: «تركز استراتيجيتنا الرقمية على منح العملاء خياراً من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويأتي بعد إطلاق العديد من القنوات الرقمية الجديدة لخدمة العملاء، بما في ذلك الفرع الافتراضي والخدمات المصرفية الأخرى التي تدعم وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف إن «رزق» في طور التوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول البلقان من خلال الحصول على تراخيصها المصرفية التشغيلية في الأسواق المستهدفة من البنوك المركزية في تلك الدول، موضحاً أنه تم تصميم REZQ لتكون أداة مصرفية مرنة، وتعمل على حل نقاط الضعف المالية لدى عملائها، وتعزيز حياتهم، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة بسرعة.

لأول مرة، تم الإعلان عن خطة ترخيص بنك رزق الرقمي المتوافقة مع الشريعة أخيراً، حيث تنتظر عملية الترخيص الموافقات النهائية في أفريقيا والكونغو - غانا نيجيريا - غامبيا - ووسط أفريقيا، ويهدف البنك الرقمي الجديد إلى تطوير إصدارات مخصصة تتوافق مع المتطلبات النقدية للدول، كما صرح بذلك مايكل، الرئيس التنفيذي لشركة REZQ.

وأشار د. مرعبي إلى أن التوسع في أفريقيا على وجه الخصوص له أهمية خاصة وواعدة، حيث يعتبر البنك أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية، رزق - بركة.

وقال د. مرعبي: «نعمل على التوسع وفي الوقت نفسه نسعى لدعم الاقتصاد الرقمي لتحقيق النمو المستدام، مع ملاحظة أن البنك يبحث عن حلول مبتكرة من خلال تحديد احتياجات العميل، وإننا ندخل عناصر التحول الرقمي في النظام المصرفي، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المصرفية والمالية المقدمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز