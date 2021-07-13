«كريك فيوز 1» يدخل مراحل الإنجاز الأخيرة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

دخل مشروع كريك فيوز 1«مراحل الإنجاز الأخيرة بعدما اكتملت مؤخراً أعمال الهيكل الخرساني للمشروع الواقع في مدينة دبي الطبية ويتألف من 645 وحدة سكنية، وحظي المشروع بإقبال من مستثمرين دوليين ينتمون إلى 45 جنسية أبرزهم من مواطني الدولة والمقيمين العرب والأجانب ومستثمرين من الهند والسعودية والأردن

ولاقت الشقق المكونة من غرفتي نوم الأكثر رواجًا بين المستثمرين، وقدم المشروع برنامجاً خاصاً للمستثمرين المحتملين شمل باقات سفر على درجة رجال الأعمال والإقامة الفندقية فئة الخمس نجوم والجولات السياحية، ونقل الشخصيات المهمة عبر الإمارة للمستثمرين الأجانب. وبرز مشروع كريك فيوز 1 كوجهة مفضلة للمستثمرين لما يتمتع به من إطلالات بانورامية خلابة على خور دبي الأيقوني وأفق وسط مدينة دبي.

ويقع»كريك فيوز 1«على شارع الخيل ويطل على مدينة دبي الطبية، ويبعد 7 دقائق من مطار دبي الدولي، و 8 دقائق من دبي مول، و 9 دقائق من الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي.

كما يقع على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية. ويمثل»كريك فيوز 1) النهج المستقبلي للشركة، ويمتاز بإطلالاته على مناطق دبي القديمة والجديدة، ليعكس الانتقال الرائع الذي شهدته المدينة من الماضي التقليدي إلى المستقبل المعاصر بعد تقديمه بحلة حديثة. وصُمم المشروع ليوفر الرفاهية العصرية في أفضل مستوياتها، وسيضم ناديًا صحيًا شاملاً يشتمل على حمام سباحة وصالة رياضية مجهزة بالكامل وغرف للساونا والبخار.

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