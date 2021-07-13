«يُسر» تطبيق بخصائص مبتكرة لتعزيز التسويق التجاري

المصدر: دبي - البيان

طرحت «نايا تكنوميديا»، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا، رسمياً انطلاقاً من الأسواق العربية تطبيق «يُسر» (YOSR)، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه أداة مبتكرة ومتطورة لتعزيز التسويق التجاري.

ويبرز تطبيق «يُسر» باعتباره منصة ثورية ذكية تم تصميمها خصيصاً من أجل تمكين المستخدمين من شراء وتسويق وبيع وإطلاق مزادات مجانية بعدد لا يُحصى من المنتجات من مختلف الفئات.

ويستند التطبيق المبتكر، والمزود بخصائص متطوّرة، إلى مكافأة المستخدمين وفق آلية قائمة على منحهم نقاطاً مقابل الوقت الذي يقضونه في مشاهدة الإعلانات فيه حيث يمكنهم الفوز لاحقاً بالذهب. كما يمكّن التطبيق المستخدمين من التفاعل المباشر وتبادل المعلومات مع الأشخاص من ذوي الاهتمامات المشتركة، وذلك ضمن بيئة افتراضية آمنة وباستخدام مزايا سهلة التصفح.

وقال أحمد عبد الهادي، مدير عام شركة «نايا تكنوميديا»: «نتطلع بثقة وتفاؤل حيال تطبيق «يُسر»، الذي سيُحدِث بلا شك تحولاً إيجابياً ضمن صناعة تطبيقات الهاتف المحمول، بفضل ما يتمتع به من واجهة مستخدم متطوّرة ومزايا تفاعلية فريدة، ومنظومة تضمن سهولة الاستخدام. ويعد إطلاق هذا التطبيق المبتكر تجسيداً لتطلعاتنا الطموحة في تزويد الأسواق المحلية والعالمية بمنصة ذكية ومتكاملة لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية، مع تزويد المستخدمين بتجربة استثنائية من خلال إدماج عناصر الترفيه والمكافآت.

ويتفرد التطبيق بمنهجيته المبتكرة التي تعتمد على آلية «الكيو آر كود» في مشاركة النقاط بين الحسابات وإرسال الدعوات للانضمام للمجموعات، إلى جانب الحصول على الخصومات من المطاعم والمراكز الطبية ومُختلف الشركات من خلال مشاركة رموز «الكيو آر كود» التي سيرسلها شركاء التطبيق لمجموعة من الأشخاص ولفترة محدودة. وتساهم هذه الآلية في تغيير المفهوم الشائع حول «الكيو آر كود» وطرق استخدامها، بشكلٍ خاص فيما يتعلق بالمؤثرين ورواد الأعمال.

حيث سيفتح لهم آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز انتشارهم. كما يتضمن التطبيق العديد من الميزات الحصرية والخصائص المبتكرة التي سنكشف عنها فيما بعد، والتي ستعزز مكانته وتجعله أكثر تميزاً».

وأضاف عبد الهادي: «وقع اختيارنا على السوق العربية لتكون المحطة الأولى لإطلاق تطبيقنا الثوري «يُسر»، باعتبارها إحدى أكثر أسواق العالم حيوية ونشاطاً في المجال الرقمي، حيث تعرف العديد من دول المنطقة بامتلاكها لبنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات ومعدلات استخدام عالية للإنترنت والهواتف المحمولة.

ونتطلع إلى أن يحظى هذا التطبيق الشامل بإعجاب وقبول المستخدمين، وأن يساعدهم على التواصل بسهولة مع الأشخاص الآخرين من ذوي الاهتمامات المشتركة. ونتيح أيضاً لمُستخدمي التطبيق إمكانية مشاركتنا بآرائهم سعياً منا للتطوير المستمر لآلية عمل التطبيق وتعزيز ميزاته وتجربة استعماله».

ويعد تطبيق «يُسر» منصة غير تقليدية، فإلى جانب منحه للمستخدمين نقاطاً لقاء تصفحهم وقضائهم الوقت في استخدامه كجزء من نظامه الفريد لمنح النقاط، فإنه يكافئهم أيضاً بجوائز من ذهب على مشاهدتهم للإعلانات حتى نهايتها. وتقدم هذه الميزة للمعلنين فرصة زيادة الوعي بعلاماتهم التجارية وتحسين الانطباع حول إعلاناتهم التجارية.

من جانبه، قال ياسين الحريري، رئيس مجلس إدارة «نايا تكنوميديا»: «قمنا بتطوير هذا التطبيق الثوري مع أخذنا بالاعتبار رسالتنا المتمثلة في تقديم طرق جديدة لتسهيل حياة الناس الذين نعتبرهم أولويتنا الأهم وشركاءنا في النجاح، والمساعدة على تعزيز التطورات الحاصلة في العالم الرقمي والتقني.

وعلى هذا النحو، تم تزويد تطبيق «يُسر» بواجهة مستخدم سريعة وسهلة الاستخدام، وأدواتٍ تضمن أمان التطبيق وتعزز حماية خصوصية وسرية بيانات المُستخدمين. كما يعد التطبيق بمثابة استجابة منا للطلب الواسع والاستخدام المتنامي لتطبيقات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من قبل المستهلكين لتلبية احتياجاتهم الأساسية».

ومن المتوقع أن يلهم تطبيق «يُسر» المستخدمين للانخراط في المفهوم الجديد للإعلان المبتكر من خلال توفير حوافز تشجع المستخدمين على مشاهدة الإعلانات.

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