«إس تي آر»: فنادق أبوظبي تسجل أعلى إشغال منذ بداية «كوفيد 19»

المصدر: دبي – عمرو عادل

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن قطاع الفنادق في إمارة أبوظبي، سجل أعلى نسبة إشغال منذ بداية جائحة «كوفيد 19»، خلال شهر يونيو الماضي.

وذكرت المؤسسة، في تقرير عن أداء قطاع الضيافة في أبوظبي، أمس، أن متوسط نسبة إشغال الفنادق في الإمارة خلال الشهر الماضي، سجل 68.5 %، وفقاً للبيانات الأولية.

وأشارت في تقريرها الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن متوسط السعر اليومي للغرفة، بلغ خلال يونيو الماضي، نحو 320 درهماً، بينما سجل العائد لكل غرفة متاحة، وهو مؤشر رئيس في الصناعة، نحو 219.2 درهماً.

وبحسب التقرير، يعد متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتوفرة، هو الأعلى في أبوظبي، مقارنة مع الأشهر الأكثر تضرراً من الوباء في عام 2020.

وكان مستوى الإشغال المطلق، هو الأعلى في أي شهر في أبوظبي منذ فبراير 2020.

وعملت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن كثب، مع حكومة الإمارات، لإطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية، لدعم تعافي صناعة السياحة، ومن المتوقع يواصل القطاع السياحي نشاطه خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع الحملات الترويجية التي تقوم بها الدائرة، للترويج للإمارة داخلياً وخارجياً.

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