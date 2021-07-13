هواوي تطلق مجموعة «الأجهزة الفائقة» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)، اليوم، مجموعة أجهزتها الفائقة الجديدة كلياً في الإمارات. وتوفر الأجهزة، التي تشتمل على الجهاز اللوحي «هواوي مايت باد برو» HUAWEI MatePad Pro، والجديد كلياً، مقاس 12.6 بوصة، وشاشة «مايت فيو» HUAWEI MateView المستقلة، تكاملاً سلساً، بفضل إعداد المكتب الذكي.

وستوفر هواوي خدمة الطلب المسبق على أجهزتها حتى 4 أغسطس المقبل.

وتشمل الأجهزة الفائقة من هواوي متاحة في الإمارات: الجهازين اللوحيين الجديدين مقاس 12.6 بوصة HUAWEI MatePad Pro، وHUAWEI MatePad 11، إلى جانب أول سلسلة شاشة قائمة بذاتها HUAWEI MateView، وHUAWEI MateView GT. ستبدأ الطلبات المسبقة في 29 يوليو بسعر 3,399 درهم، لجهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد، و1699 درهماً لجهاز 11 HUAWEI MatePad Pro اللوحي، و2,999 درهماً لشاشة HUAWEI MateView. ستأتي مع الطلبات المسبقة هدايا مذهلة عند الشراء، مثل ساعة HUAWEI Watch GT 2، وسماعة HUAWEI Freebuds 3، والمزيد.

تجربة مطلقة للمكتب الذكي

وتوفر تجربة المكتب الذكي، شكلاً من أشكال الاتصال البيني والتكنولوجيا الموزعة للمستخدمين. وتجمع هذه التجربة بين الأجهزة المستقلة السابقة في جهاز فائق افتراضي واحد، حيث يمكن نقل كل خدمة ووظيفة بسهولة بين الأجهزة. من خلال نظام موحد واحد، يكون النشر المرن ممكناً، ويمكن أن يساعد التكامل العميق للأجهزة والبرامج في الاستفادة من القوة والإمكانات الحقيقية لكل جهاز.

في السيناريو النموذجي للمكتب الذكي - Smart Office، صممت هواوي العديد من الأجهزة، لتعمل كجهاز واحد فائق، بالإضافة إلى التبديل بسهولة بين الاتصال السلكي واللاسلكي، وبين وضع العمل والوضع الشخصي.

ويتضمن ذلك جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد، وسلسلة شاشات HUAWEI MateView. باستخدام لوحة تحكم مركزية، يمكنك على الفور توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكياً. من الجهاز اللوحي، يمكن استخدام البث اللاسلكي، بحيث يمكن للمستخدمين رؤية المحتوى على الشاشة ومن الحاسوب المحمول كذلك، يمكن للمستخدمين استخدام كابل USB-C للاتصال بالشاشة.

وباستخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بشاشة HUAWEI MateView، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة، وإدخال المحتوى من جهاز HUAWEI MatePad اللوحي، وأيضاً من سلسلة الحواسيب HUAWEI MateBook series المحمولة. يوفر هذا المستوى من الراحة، المزايا الرئيسة لإعداد المكتب الذكي، ما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين وضع العمل والوضع الشخصي بكل سهولة.

ويتيح الإعداد الآخر للمستخدمين، العمل بسهولة بين جهاز HUAWEI MatePad اللوحي، وسلسلة الحواسيب HUAWEI MateBook series المحمولة. مع ميزة العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ثلاثة أوضاع، حول كيفية العمل بين الجهازين: المرآة والتوسيع والتعاون.

ويسمح وضع المرآة بانعكاس شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي، الذي يمكنه عرض نفس المحتوى بالضبط. باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، سيتمكن المستخدمون من استخدام شاشة الجهاز اللوحي لتوقيع المستندات، والتعليق عليها، وحتى استخدامها كلوحة لإنشاء الرسوم التوضيحية.

ومع وضع التوسيع، يمكن لجهاز HUAWEI MatePad اللوحي، أن يعمل بمثابة شاشة ممتدة لسلسلة الحواسيب HUAWEI MateBookseries المحمولة. تتيح ميزة وجود شاشات مزدوجة للمستخدمين، تصفح المستندات، جنباً إلى جنب بسهولة عند إجراء المقارنات.

ويتيح وضع التعاون للمستخدمين، نقل المحتوى بين الأجهزة بسهولة. من خلال ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen collaboration، على الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، يمكن للمستخدمين استخدام ماوس الحاسوب المحمول مباشرةً، لسحب وإسقاط الملفات التي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات بين الجهازين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز