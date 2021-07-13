«الاتحادية للضرائب»: ضبط 655 مخالفة بقيمة 71.48 مليون درهم في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فرق التفتيش التابعة للهيئة قامت خلال الشهور الثلاثة الماضية بتنفيذ 2226 زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية، تضمنت 23 حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية بجميع إمارات الدولة، أسفرت عن ضبط 655 مخالفة للتشريعات الضريبية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المخالفات بلغت 71.48 مليون درهم.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة إن الفرق المختصة بالهيئة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملاتها التفتيشية بصفة مستمرة على مدار العام، لتعزيز الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين من تسرب المنتجات الانتقائية المهربة وغير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة خلال رمضان الماضي لزيادة إحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط العديد من المخالفات واتُخذت الإجراءات القانونية بشأنها.

وأضاف: «تعد حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وكذلك ضمان أداء حقوق الدولة في مقدمة أولويات الهيئة، وفي الوقت ذاته تحرص الهيئة بصفة مستمرة على توفير جميع وسائل الدعم والمساندة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات ميسرة تضمن استمرار أنشطتهم الاقتصادية بكفاءة تامة، وندعو جميع الخاضعين للضريبة للالتزام بالتشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات».

وأكد خالد البستاني حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية، اعتماداً على آليات رقابية دقيقة توفر أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، والأنظمة الذكية التي تساهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش.

من جانبها أوضحت سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة أن الزيارات الميدانية التفتيشية المنفذة بشأن الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من 2021، تم خلالها ضبط أكثر من 2.86 مليون علبة تبغ مخالفة لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 202 ألف عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.

وأضافت إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات تثبيت «طوابع ضريبية رقمية» - مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة - على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

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