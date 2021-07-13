موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، تفوز بجائزتي «بطل الموانئ في التصدي للجائحة» و«الشركة الأكثر إبداعاً»

المصدر: دبي- البيان

فازت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، بجائزتين مرموقتين، هما «بطل الموانئ في التصدي للجائحة»، و«الشركة الأكثر إبداعاً»، في حفل جوائز الشرق الأوسط للتميز في النقل والخدمات اللوجستية 2021.

وتسلم الجائزتين شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وإبراهيم النجار مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في الصناعة.

وقال عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي، والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا: «نشعر بفخر كبير لالتزامنا المتواصل بإرث قياداتنا في الإمارات، ودورنا في المحافظة على مكانة دبي كمركز تجاري. ومنذ بداية الجائحة، اعتبرنا أن أهم أولوياتنا تتمثل في الأمن الغذائي، وتأمين الإمدادات الطبية، وضمان سلامة موظفينا.

كما قمنا بمساعدة عملائنا من الشركات على بناء أنظمة حجر صحّي، لتفادي أي احتمال لانتقال العدوى بين فرق العمل. إضافة إلى ذلك، قدمنا حوافز لدعم الشركات من خلال خفض رسوم التجديد والترخيص، بنسبة وصلت إلى 70 ٪. هذه الإنجازات لم يكن بالإمكان تحقيقها، لولا مساندة عملائنا، ومجتمع الأعمال في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، حيث كانت مشاركتهم جزءاً رئيساً لتحقيق إنجازاتنا».

وخلال الجائحة، وعبر العديد من المبادرات النوعيّة، نجحت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، في ضمان الحفاظ على سلامة الفرق العاملة في مناطقها الحرة، ومجمعاتها الاقتصادية، مع تعزيز مستوى أدائهم، وذلك في إطار جهودها، لضمان استمرارية عمليات التشغيل، لتطلق حملة تطعيم ضد كوفيد 19، شملت 10,000 موظف مع عائلاتهم. كما لعبت دوراً بارزاً في تسهيل تبديل الطواقم البحرية.

وفي الفترة الأولى من الجائحة، استقبلت المؤسسة عبر ميناء راشد، 13 سفينة ركّاب عملاقة عالقة في مياه المنطقة، وتسهيل ترحيل 39,000 راكب، منهم 22,000 سائح، وقرابة 17,000 من الطواقم البحرية.

واحتلت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، مكانة متقدمة في القطاع اللوجستي، لتصبح ممكّناً رائداً للتجارة الذكية، وحققت المؤسسة هذا الهدف، من خلال تحسين قدراتها التنافسية الرئيسة. ولأجل الوصول إلى غايتها في دعم عملائها، وتلبية متطلبات الأسواق الديناميكية، بذل فريق العمل جهوداً حثيثة لتطوير مبادرات وحلول مبتكرة في التكنولوجيا الرقمية والأتمتة، لتوفير قيمة مضافة، تزيد من كفاءة وقوة التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة.

ونجحت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، في نقل أكثر من 60,000 حاوية عبر نظام «بوكس باي» الآلي للتخزين في ميناء جبل علي، ما يبرز قدرات تلك التكنولوجيا الجديدة على زيادة الانسيابية والسرعة في مناولة الحاويات. وتمكّنت المؤسسة من تطبيق وتبني استراتيجيات مبتكرة، لضمان انسيابية حركة السلع والبضائع بكفاءة عالية خلال الجائحة، متغلّبة على جميع التحديات.

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