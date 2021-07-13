مراكز التسوق في دبي تطلق حملتي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن حملتي تسوق وفرص متعددة للفوز للمتسوقين في دبي خلال هذا العيد.

خلال مفاجآت صيف دبي تستمر العروض الترويجية المتعددة لمجموعة مراكز التسوق في دبي في مفاجأة المتسوقين ومحبي الطعام في دبي مع حملتي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى». حيث سيحصل المتسوقون على ربح جوائز فورية وإقامة فندقية فاخرة.

حملة عيد الأضحى

تقدم حملة عيد الأضحى للعملاء فرصتين للفوز. عند إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة، يكون المتسوق مؤهلاً للدخول في السحب الرقمي، حيث سيحصل 40 متسوقاً على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم. سيربح كل فائز 5000 درهم كعيدية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المتسوق مؤهلاً تلقائياً للمشاركة في سحوبات حملة مفاجآت صيف دبي الكبرى، لفرصة ربح سيارة إنفينيتي Q50 في السحوبات الأسبوعية المقامة بتاريخ 16 و23 يوليو.

يمكن للعملاء الدخول في السحب عن طريق التسجيل في مكتب خدمة العملاء في مراكز التسوق وسيحصل كل متسوق مسجل على رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني بالرقم التسلسلي لقسيمة السحب كتأكيد على مشاركته في السحب. لفرصة الفوز بجوائز نقدية أو سيارة فارهة.

حملة تذوق واربح

عند إنفاق 100 درهم في أي من منافذ الأطعمة والمشروبات في مراكز التسوق المشاركة سيحصل محبو الطعام على قسائم «امسح واربح» من مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري. تشمل الجائزة الفورية إقامة خلال العيد في فنادق 5 نجوم. بالإضافة إلى الإقامة الفندقية سيحصل متسوقو دبي على فرصة للفوز بعضوية Zomato Pro لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 30.000 درهم من بنك رأس الخيمة.

تشمل الفنادق المشاركة في حملة «تذوق واربح»: فندق السيف التراثي من هيلتون، وحياة ريجنسي - دبي كريك هايتس، وبارك حياة، وكانوبي باي هيلتون، ووالدورف أستوريا - مركز دبي المالي العالمي.

في هذا السياق، صرح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، قائلاً: «يعتبر موسم الصيف والأعياد الأكثر جاذبية لسكان إمارة دبي وزوارها، حيث تتميز مفاجآت صيف دبي المستمرة لمدة 10 أسابيع بعروض ترويجية كبرى. حملة تذوق واربح لموسم الصيف، التي تم تنظيمها بعد تعاون العديد من الشركاء الرائدين في الضيافة، ستعزز مع حملة عيد الأضحى تجربة المتسوقين وعشاق الطعام في إمارة دبي».

من جانبه، صرح سانديب تيلوكاني، رئيس الأعمال الإقليمي في زوماتو: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في حملة «تذوق واربح» لموسم الصيف. خلال الحملة، نقدم عضوية Zomato PRO لمدة 3 أشهر للعملاء الحاليين والجدد. توفر العضوية امتيازات وخصومات على تناول الطعام في المطاعم عبر 3000 مطعم شريك تقدم مختلف الأنواع والمأكولات، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 40٪ على إجمالي قيمة الفاتورة».

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملتي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى»: مركز البستان، مركز الغرير، الورقاء سيتي مول، مركز مجمع بوابة الخيل، برجمان، بن سوقات سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، كراون مول، دار وصل، دبي آوتليت مول، مجمع مدن، ويست زون مزهر، الواحة مول، مركز مجمع شروق، الريف مول، مركز تايمز سكوير وذا مول.

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