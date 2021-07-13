كلية دبي للسياحة تطلق مساراً أكاديمياً جديداً بالتعاون مع مؤسسة تعليمية بريطانية عريقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، إطلاق مسار أكاديمي جديد لطلابها بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس، إحدى أعرق وأكبر المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة.

ويتيح المسار الجديد للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم من كلية دبي للسياحة وفقاً لمعدل معين فرصة مواصلة تعليمهم والحصول على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة ليفربول جون مورس المؤسسة التعليمية المرموقة والمعتمدة في المملكة المتحدة. وتسهم هذه الخطوة في دعم مساعي الكلية الرامية لتزويد طلابها بمسارات تعليمية متعددة ومجموعة متنوعة من الخيارات الأكاديمية رفيعة المستوى.

وتتيح الكلية، بوصفها مؤسسة تعليم مهني معتمدة ورائدة، الفرصة لطلابها لاكتساب شهادة أكاديمية في كلّ مرحلة من مراحل دراستهم فيها، بدءاً من شهادة برنامج مدته عام واحد في السياحة أو الفعاليات أو الضيافة أو تجارة التجزئة أو فنون الطهو.

ويمكن للطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم، والحاصلين على المعدل المطلوب، التقدم لبرنامج الدبلوم مع سنة دراسية إضافية قبل التسجيل في برنامج الدبلوم المتقدم الذي يفتح المجال للحصول على شهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الفعاليات، أو إدارة السياحة الدولية أو إدارة أعمال تجارة التجزئة.

وستسهم شهادات البكالوريوس المعتمدة في إعداد الطلاب لدخول قطاع السياحة في دبي، والمساهمة بشكل فاعل في دعم ورعاية جيل جديد من المهنيين المتخصصين في مجال السياحة سواء أكانوا من المواطنين الإماراتيين أم الوافدين.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: يسر الكلية إطلاق هذا البرنامج للشهادات العليا والذي يسهم بشكل فاعل في إعداد الطلاب لدخول مجالات العمل المختلفة في القطاع السياحي.

وستسهم شراكتنا مع جامعة ليفربول جون مورس في دعم التزام الكلية الراسخ بتزويد الطلاب بتجارب تعليمية استثنائية، فضلاً عن تعزيز جهودنا الرامية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة بكل المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل، وإرساء معايير رفيعة المستوى في مجال تقديم الخدمات وتحقيق التميز المهني في القطاع السياحي.

وقال تيم نيكول، نائب مدير قسم كلية إدارة الأعمال والحقوق في جامعة ليفربول جون مورس: يسعدنا التعاون مع كلية دبي للسياحة. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة في مواءمة المبادئ الأساسية للمؤسستين بهدف توفير برامج تعليمية عالية الجودة تركز على القطاع، وتواكب احتياجات مختلف الأطراف على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

ونتطلع قدماً للترحيب بالدفعة الأولى من طلاب كلية دبي للسياحة في جامعة ليفربول جون مورس. ويتيح المسار للطلاب الحاصلين على مؤهلات الدبلوم المطلوبة من كلية دبي للسياحة فرصة متابعة تحصيلهم العلمي من خلال دراسة سنتهم الأخيرة في جامعة ليفربول جون مورس. وتتاح فرصة التسجيل في كلية دبي للسياحة اعتباراً من شهر سبتمبر 2021.

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