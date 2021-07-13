شراكة بين «الفردان للصرافة» ومنظومة «إمباي» للدفع اللاتلامسي لتقديم خدمات التحويل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الفردان للصرافة، إبرام شراكة مع شركة «إمباي»، المنظومة المتكاملة للدفع اللاتلامسي مع رصيد فوري. وبناءً على الاتفاقية، ستكون شركة الفردان للصرافة الشريك الحصري للتحويلات مع شركة إمباي، التي كانت تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها في قطاع الخدمات المالية التي تحظى بأهمية بالغة. ووقع الاتفاقية حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، ومنى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة إمباي، بحضور جيجي جورج كوشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إمباي والرئيس التنفيذي للمنتج.

ويتيح تحديد رمز الفردان للصرافة على تطبيق إمباي الوصول إلى خدمات التحويلات، بعد تلبية معايير «التعرف على العميل» لمرة واحدة، بناءً على طلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويمكن للمستخدمين تحويل الأموال على الفور إلى المستفيدين، إما إلى حساب مصرفي أو على شكل مبالغ نقدية مباشرة.

وقال حسن الفردان: تساهم هذه الشراكة بتقديم منصة خدمات أوسع للجمهور من قبل شركتنا في الدولة، مما يتيح لعملائنا خيارات متنوعة وفرص أكثر للتحويل. ويسعدنا أن ندخل في هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي ستجعل الفردان للصرافة شريك التحويل الأول لشركة إمباي. ويتيح هذا التعاون فرصاً جديدة تماماً لقاعدة عملائنا المشتركة، حيث تضيف هذه الشراكة قيمة للطرفين، مع التأكيد على التزامنا المشترك بالابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وضمان التميز في خدمة العملاء.

وقالت منى القصاب: تجتاز مدفوعات إمباي ضمن هذا التطبيق حدود الإمارات. ومن خلال ضغطة زر واحد، يمكن للمستخدمين الآن تحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم. وبفضل هذه الخيارات، فإننا نعيش في عصر المدفوعات اللاتلامسية. ونسعى في منصة إمباي إلى تلبية الحاجة لتجنب الطوابير الطويلة والانتظار اللانهائي لتحويل الأموال حول العالم. وما يجعل إمباي فريدة من نوعها هو تركيزنا على العملاء.

وقال جيجي جورج كوشي: تتمثل الرؤية التي يقوم عليها برنامج الحكومة الذكية في الإمارات بتعزيز النهج الذي يركز على العملاء في جميع خدماتنا، وتقديم منصة رقمية مرنة تدعم أنشطة متعددة. ولا شك أن هذه الشراكة تكمل وتعزز التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال.

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