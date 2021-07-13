«توتال إنرجيز» توقع اتفاقية مع أبيكورب وبنك الفجيرة الوطني لتمويل مشاريع طاقة شمسية في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت توتال إنرجيز اتفاقية تمويل بقيمة 34 مليون دولار مع الشركة العربية للاستثمارات العربية (أبيكورب) وبنك الفجيرة الوطني لتمويل مشاريع توليد الطاقة بقدرة 50 ميغاواط في دبي.

ويرتفع بذلك عدد العملاء الذين تدعمهم توتال إنرجيز في القطاع الصناعي والتجاري بدولة الإمارات إلى 30 عميلاً، وذلك من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة تسهم في خفض التكلفة الإجمالية للطاقة وكذلك الأثر الكربوني للانبعاثات، لاسيما مع تغطية الطاقة المتجددة لما يصل إلى 95% من احتياجات العملاء. وفي المجمل، وستنتج محفظة الطاقة الشمسية 83 غيغاواط ساعة سنوياً، مع تجنب انبعاثات كربونية بمقدار 36.000 طن سنوياً.

وتلتزم توتال إنرجيز بدعم عملائها في التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتستهدف إنجاز مشاريع طاقة شمسية قيد التنفيذ في الشرق الأوسط بقدرة 250 ميغاواط في القطاع الصناعي والتجاري خلال السنوات الخمس المقبلة، منها مشاريع بقدرة 100 ميجاواط تم تشغيلها بالفعل أو تم الشروع في تنفيذها.

وقال د. أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب: تجسّد شراكتنا مع توتال إنرجيز وبنك الفجيرة الوطني تركيز أبيكورب الاستراتيجي على الطاقة الخضراء باعتبارها أحد أهم مفاتيح استدامة مستقبل قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم رؤى واستراتيجيات الطاقة الطموحة للدول الأعضاء ومن بينها الإمارات.

وشهدت حصة استثماراتنا في الطاقة المتجددة نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 13% من إجمالي محفظة التمويل، وقمنا بالترافق مع ذلك بالاستثمار المباشر في شركات ومشاريع عدة وتقنيات واعدة في القطاع في العديد من الدول العربية، ونتطلع لمواصلة هذا الدعم في عام 2021 وما بعده.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يسرنا التعاون مع توتال إنرجيز في تمويل مشروع توليد الطاقة في الإمارات الذي يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز إقراض المشاريع المستدامة ورواد الأعمال والقطاعات. وبنك الفجيرة الوطني ملتزم بتخصيص الموارد للمبادرات التي تساهم في توسيع نطاق وتسريع الممارسات المستدامة دعماً لرؤية الإمارات 2021 وبما يتلاءم مع إعلان دبي. ك

ما يلتزم البنك بدعم عملية تحويل الاقتصاد الوطني إلى أنشطة خضراء وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050. فنحن على قناعة بأنّه كلما زادت الموارد التي نقدمها للتمويل المستدام، لمسنا نتائج أكثر فعالية، كما أننا سعداء بالعمل مع شركاء يشاركوننا طرق التفكير ذاتها.

وقال جوليان بوجيه، الرئيس التنفيذي الأول للطاقة المتجددة في توتال إنرجيز: "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" تهدف إلى تعزيز إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، إلى جانب خفض الأثر الكربوني من عمليات إنتاج الطاقة بنسبة 70%. وعليه، وتماشياً مع استراتيجية الإمارات، فإننا ملتزمون بتسخير قدراتنا وخبراتنا في مجال توليد الطاقة الشمسية من أجل تنفيذ حلول ومشاريع الطاقة المتجددة لعملائنا في القطاع الصناعي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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