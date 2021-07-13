منطقة عجمان الحرة تعزز شراكاتها الاستراتيجية عبر إبرام اتفاقيات جديدة ضمن قطاع الـتأمين

المصدر: عجمان- البيان

عززت «منطقة عجمان الحرة» القيمة المضافة لخدماتها من خلال توسيع نطاق شبكة شراكاتها الاستراتيجية. وقامت المنطقة الحرة مؤخراً بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركاتٍ ضمن قطاع التأمين. وأعلنت المنطقة توقيع اتفاقياتٍ مع «شركة الصقر الوطنية للتأمين» و«الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين – تكافل». وبموجب هذه الشراكات ستتم إضافة مجموعة من خدمات التأمين إلى البوابة الإلكترونية للخدمات ذات القيمة المضافة لدى منطقة عجمان الحرة، والتي ستقوم بمزاولة دور مزود الخدمات.

وستتيح الشراكة مع «الصقر» و«العربية الإسكندنافية» توفير خدمات التأمين والرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة وبتكلفةٍ تنافسية للمستثمرين وعائلاتهم والموظفين في المنطقة الحرة. كما توفر الشراكة تغطية تأمينية واسعة، تشمل الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة؛ ونفقات العلاج والعناية اليومية في المستشفيات؛ ورسوم الإسعاف وغيرها من خدمات الرعاية الصحية.

وأكد المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أهمية مذكرات التفاهم الجديدة لكونها تتمحور حول خدمات التأمين التي يُعتبر قطاعاً بالغ الأهمية، مشدداً على أن هذه الشراكات تعزز ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية من خلال توفير خدماتٍ عالية الجودة بأسعار تنافسية وعبر قنواتٍ مُيَّسرة.

وقال: يسرنا التعاون مع «شركة الصقر الوطنية للتأمين» و«الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين- تكافل»، ونؤمن بأن هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية لشبكة شراكاتنا الاستراتيجية التي تغطي مُختلف القطاعات. ونسعى من خلال هذا النهج إلى زيادة تنافسية وجاذبية منطقة عجمان الحرة، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات التي نقدمها من خلال توفير منصةٍ متكاملة تتيح الحصول على باقةٍ واسعة من التسهيلات والمحفزات والحلول المبتكرة بتكلفة تنافسية، عبر إجراءات أكثر سهولة وخلال مدةٍ زمنية أقصر.

واختتم السويدي: سنواصل التزامنا بتوطيد التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ضمن مُختلف القطاعات انطلاقاً من حرصنا على توفير كافة السبل الضامنة لنمو وازدهار مجتمع الأعمال المحلي، وزيادة زخم الأنشطة التجارية في إمارة عجمان. وستمضي منطقة عجمان الحرة قُدُماً في منهجيتها القائمة على توفير بيئة مُثلى لمزاولة الأعمال والاستثمار وإطلاق المشروعات التجارية والصناعية باعتبارها روافد حيوية تعزز مرونة وتنوع الاقتصاد المحلي.

وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير آفاق التعاون مع الشركات ومزودي الخدمات يمثل محوراً أساسياً ضمن رؤية منطقة عجمان الحرة الرامية لترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضلة للأعمال والاستثمار، وإرساء دعائم منظومةٍ رائدة في مجال دعم الأعمال واستقطاب الاستثمارات من خلال الجمع بين الحلول المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة بالتعاون مع شبكة شراكاتٍ استراتيجية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات.

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