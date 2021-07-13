إعمار العقارية تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: وام

أدرجت شركة إعمار العقارية صكوكا في ناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار وقرع جمال بن ثنية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية "إعمار العقارية" اليوم جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي البورصة الدولية للمنطقة احتفالا بإدراج الصكوك بحضور أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية وراشد الشامسي عضو مجلس إدارة ناسداك دبي وحامد علي الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، علاوة على عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويأتي إصدار الصكوك هذا بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات بعائد 3.7% ضمن برنامج شركة إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار مدرجة حصريا في ناسداك دبي وقد استقطب الإصدار اهتماما ملحوظا من قبل المستثمرين إذ تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 3.3 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية " كانت ولا تزال دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تمثل وجهة بارزة تجتذب مختلف شرائح المستثمرين وذلك نظرا لفرص النمو الواعدة التي تتيحها الدولة بفضل إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات الهامة منذ تفشي جائحة كوفيد-19 ولا شك أن نجاح أحدث إصدار للصكوك قمنا به يعكس بشكل جلي مدى ثقة المستثمرين بمجموعة إعمار وسوق العقارات في إمارة دبي كما ويؤكد هذا الإصدار الدور الجوهري الذي تلعبه بورصة ناسداك دبي باعتبارها منصة فائقة التنظيم ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء".

من جانبه قال راشد الشامسي " يعكس تسارع وتيرة الإصدار والإدراج من قبل المؤسسات الرائدة في الإمارات والمنطقة ثقة تلك المؤسسات العميقة في بيئة الأسواق المالية المتطورة التي توفرها في بورصة ناسداك دبي ومما لاشك فيه فإن توالي الإصدارات والإدراجات الجديدة منذ بداية العام الجاري يعزز من مكانة البورصة باعتبارها الخيار المفضل لإدراج الصكوك والسندات كما يعكس دورها النشط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي باعتبارها من بين أبرز المراكز المالية العالمية".

وقال الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي " يسعدنا الترحيب بالإدراج الجديد لصكوك إعمار العقارية والتي تعد إحدى أهم الشركات في دبي ومن بين أبرز المؤسسات المصدرة لأدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي وإن هذا الإدراج يدعم مكانة البورصة باعتبارها مركز إدراج رائدا وعالمي المستوى للصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحن نعمل بدأب على مواصلة تعزيز البنية الأساسية والارتقاء بالأطر التنظيمية للبورصة لتلبية متطلبات تلك المؤسسات على نحو متميز لا سيما في ظل سعيها لتمويل استراتيجيات النمو، علاوة على توفير فرص متنوعة للمستثمرين".

يشار إلى أنه تم إدراج هذا الإصدار من صكوك إعمار العقارية يوم 6 يوليو 2021 لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 78.04 مليار دولار بما يعزز مكانتها بوصفها أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك عالميا.

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