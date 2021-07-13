65 % تخفيضات عيد الأضحى في تعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تخصيصها ما يقارب 5 ملايين درهم لحملة عيد الأضحى المبارك، إذ تبدأ حملة التخفيضات في الخامس عشر من يوليو الجاري وستستمر حتى الثامن والعشرون من الشهر ذاته، بنسبة خصم تصل إلى 65 % على أكثر من 1500 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذا الصدد، أكد السيد مجر الدين خان مدير قطاع الشؤون التجارة في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى أنها أيضاً تحرص على تقديم أسعار تنافسية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين، وتعزيزاً لرؤيتها الرئيسية من إنشاء وافتتاح أفرع جديدة للتعاونية التي ترمي إلى الإسهام في تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بالدولة.

وتابع: تنطلق الحملة في 15 يوليو حتى 28 يوليو 2021 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ أنها تستمر لمدة 14 يوم، وتشمل خصومات تصل لغاية 65% على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن التخفيضات تشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وبين أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية ضمن سياستها لإسعاد المستهلكين، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين، لافتاً إلى أن التعاونية تتيح خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

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