موانئ دبي العالمية تحصل على اعتماد مؤسسة "جريت بليس تو ورك" كأحد أفضل أماكن العمل

المصدر: وام

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تصنيف المركز الرئيسي للمجموعة في دبي كأحد أفضل أماكن العمل بعد تحليل مستقل أجرته مؤسسة "جريت بليس تو ورك الشرق الأوسط" /Great Place to Work Middle East/.

ويستند هذا الاعتماد إلى الآراء المباشرة من الموظفين المُقدمة في إطار دراسة استقصائية واسعة النطاق دون الكشف عن أسماء المشاركين في الاستبيان أُجريت حول تجارب الموظفين في مكان العمل.

وقالت مها القطان الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في مجموعة موانئ دبي العالمية أنه بعد حصول المركز الرئيسي على هذا الاعتماد أصبح الآن معتمد في 5 من قوائم المؤسسة لينضم إلى زملائهم في الأرجنتين وبيرو والهند والبرازيل ويعني ذلك دخوله إلى المجموعة الأعلى تنافسيةً ليتم إدراجه في القائمة العالمية التي سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت القطان أهمية ان يكون المركز الرئيسي معتمدًا الآن من مؤسسة "جريت بليس تو ورك"..مشددة على إلتزامهم بالحفاظ على ثقافة مكان العمل الرائع.

حيث أجاب 77 بالمائة من الموظفين على الدراسة الاستقصائية وقدموا ملاحظات مفيدة بينما أجمع 91 بالمائة منهم على أنهم يعتبرون المكتب الرئيسي لموانئ دبي العالمية مكانًا رائعًا للعمل. ويشعر حوالي 98 بالمائة من المشاركين أنه مكان آمن للعمل. كما عبَّر بعضهم عن معاني الولاء والتفاؤل والأمل وكلها أشياء تبشر بالخير لمستقبلنا. وفي الوقت نفسه فقد قدَّم الموظفون أفكارًا واضحة حول كيفية تحسين أداء موانئ دبي العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: كما سبق وذكرت في مناسبات عدة فأنا لدي شغف كبير تجاه موانئ دبي العالمية. فقد تمكنّا من التصدي لتحدي الوباء وحافظنا على تدفق التجارة من دون أن تتأثر عزيمتنا ورغبتنا في تحقيق أشياء أفضل لهذا القطاع وللعالم بأكمله. وسأبذل كل ما في وسعي لدفع موانئ دبي العالمية نحو الأمام من خلال الحرص على أن نكون إحدى أفضل الشركات إدارةً في هذا القطاع والاستمرار في توفير بيئة عمل رائعة لنا جميعًا.

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